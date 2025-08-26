Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι είχε επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετών Ευρωπαίων ηγετών.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με πιθανή συνάντηση με τον Πούτιν, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως το σχέδιό του για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται σε δύσκολη φάση.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλο».

Αναφερόμενος στις έως τώρα συνομιλίες του με τον Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε: «Όλες οι συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν καλές, δυστυχώς την επόμενη ημέρα μια βόμβα έπεσε στο Κίεβο ή αλλού και αυτό με εξοργίζει». Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί πρόσφατα στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, με τον Τραμπ να επισημαίνει πως «δεν του ήταν εύκολο να πάει στην Αλάσκα». Αντίθετα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «νίκη του Πούτιν» το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος έγινε δεκτός σε αμερικανικό έδαφος.

Αποπυρηνικοποίηση στην ατζέντα και ο ρόλος της Κίνας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη σημασία της αποπυρηνικοποίησης, τονίζοντας πως «θα συμπεριλάβουμε και την Κίνα» σε αυτόν τον διάλογο.

Διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε συνομιλίες με τους ομολόγους του από την Ουκρανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όλοι συμφώνησαν «να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα εξέφρασε δημόσια ευγνωμοσύνη προς τον Ρούμπιο για τις διπλωματικές του πρωτοβουλίες, αλλά και προς τον Τραμπ για την «ηγετική του θέση στις προσπάθειες ειρήνευσης».

Ιδιαίτερα τόνισε ότι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη διπλωματικής λύσης. Όπως υποστήριξε: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, νομικά δεσμευτικές και αποτελεσματικές. Θα πρέπει είναι πολυδιάστατες, να περιλαμβάνουν στρατιωτικό, διπλωματικό, νομικό και άλλα επίπεδα».

Ο Σίμπιχα επισήμανε ακόμη: «Έχουμε όλοι την πεποίθηση ότι ο ουκρανικός στρατός αποτελεί το θεμέλιο οποιωνδήποτε τέτοιων εγγυήσεων, κατά συνέπεια η ενίσχυσή του στο μέγιστο αποτελεί βασική μας προτεραιότητα».

Πρωτοβουλία για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

Μετά τις διαδοχικές του συναντήσεις με Πούτιν και Ζελένσκι, καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ ανέθεσε στον Ρούμπιο την ευθύνη να ηγηθεί των συνομιλιών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία σε αυτή τη κρίσιμη καμπή του πολέμου.