Μια τεράστια αμμοθύελα σάρωσε τμήματα της πολιτείας της Αριζόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πυκνός τοίχος σκούρας σκόνης στην κομητεία Pinal μεταφέρθηκε από καταιγίδες – ένα φαινόμενο γνωστό ως haboob, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως μεταδίδει το ΒΒC, o όρος haboob προέρχεται από τα αραβικά και αναφέρεται σε «ισχυρό άνεμο» ή «θύελλα». Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο συνηθισμένα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Dust storm blankets everything in its path as it rolls through the Phoenix, Arizona, area. pic.twitter.com/FpecQcryHo — Fox News (@FoxNews) August 26, 2025

Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Αριζόνα, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν στην κομητεία Μαρικόπα, η οποία περιλαμβάνει το Φοίνιξ.

Οι οδηγοί έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς πλησίαζε η σκόνη.

#BREAKING : Dust Storm Blows Off Part of Roof at Phoenix Sky Harbor Airport, Power Outages, Flights Cancelled Massive haboob wreaked havoc in the US state of Arizona on Monday, as it struck Phoenix city, leaving the entire Valley without electricity. Several flights from and… pic.twitter.com/QYqEEtYZFs — upuknews (@upuknews1) August 26, 2025

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι αναχωρήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor καθυστέρησαν κατά μέσο όρο περίπου μιάμιση ώρα λόγω καταιγίδων.

Στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα – περίπου 22 μίλια νοτιοανατολικά του Φοίνιξ – υπήρξαν «διακοπές λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και πεσμένα δέντρα σε όλη την πόλη», ανέφερε η αστυνομία, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν τα ταξίδια λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.