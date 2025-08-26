Μια τεράστια αμμοθύελα σάρωσε τμήματα της πολιτείας της Αριζόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πυκνός τοίχος σκούρας σκόνης στην κομητεία Pinal μεταφέρθηκε από καταιγίδες – ένα φαινόμενο γνωστό ως haboob, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως μεταδίδει το ΒΒC, o όρος haboob προέρχεται από τα αραβικά και αναφέρεται σε «ισχυρό άνεμο» ή «θύελλα». Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο συνηθισμένα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Αριζόνα, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν στην κομητεία Μαρικόπα, η οποία περιλαμβάνει το Φοίνιξ.

Οι οδηγοί έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς πλησίαζε η σκόνη.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι αναχωρήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor καθυστέρησαν κατά μέσο όρο περίπου μιάμιση ώρα λόγω καταιγίδων.

Στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα – περίπου 22 μίλια νοτιοανατολικά του Φοίνιξ – υπήρξαν «διακοπές λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και πεσμένα δέντρα σε όλη την πόλη», ανέφερε η αστυνομία, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν τα ταξίδια λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Charlie Budd/via REUTERS

