Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην ιστορική αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας, όταν ένας νεαρός Πορτογάλος ταυρομάχος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης του εμφάνισης. Ο 22χρονος Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, μέλος παραδοσιακής ομάδας forcados, υπέστη θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι έπειτα από βίαιη σύγκρουση με ταύρο βάρους 680 κιλών, ενώ εκτελούσε το επικίνδυνο τελετουργικό της «pega de cara». Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές, σοκάροντας τον κόσμο.

Βίντεο από την εκδήλωση δείχνει τον νεαρό forcado να τρέχει προς τον τεράστιο ταύρο, ώστε να τον προκαλέσει να επιτεθεί, στο πλαίσιο της παράδοσης pega de cara (πρόσωπο με πρόσωπο). Ο ταύρος, εξαγριωμένος, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα προς τον Τριντάντε, ο οποίος προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατά του για να τον ελέγξει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως, ο Τριντάντε σηκώθηκε στον αέρα από την ορμή του ζώου και εκτοξεύτηκε πάνω στον τοίχο της αρένας.

Το πλήθος των 6.848 θεατών ξέσπασε σε κραυγές τρόμου καθώς ο νεαρός έμεινε ακίνητος στο έδαφος. Ο ταύρος τελικά υποτάχθηκε όταν ένας άλλος ταυρομάχος του τράβηξε την ουρά και άλλοι του αποσπούσαν την προσοχή με πολύχρωμες κάπες. Οι τραυματιοφορείς έσπευσαν για πρώτες βοήθειες, αλλά τα τραύματα στο κεφάλι του Τριντάντε ήταν σοβαρά. Σύμφωνα με την πορτογαλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Zap, ένας 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε τη μονομαχία πέθανε επίσης από ανακοπή την ώρα του συμβάντος.

Μετά τη μάχη, ο Τριντάντε μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, όμως κατέληξε μέσα σε 24 ώρες, στις 23 Αυγούστου, έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ο θεατής που απεβίωσε ήταν ο Βάσκο Μοραΐς Μπατίστα, ηλικιωμένος ορθοπεδικός από την περιοχή Άβειρο, που παρακολουθούσε την ταυρομαχία από θεωρείο.

Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστες του Ερυθρού Σταυρού και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Santa Maria, όπου και κατέληξε. Ο Τριντάντε ήταν ένας πολλά υποσχόμενος και ήδη καταξιωμένος forcado – το όνομα που δίνεται στους Πορτογάλους ταυρομάχους που στέκονται μπροστά στον ταύρο και τον προκαλούν να επιτεθεί. Όταν το ζώο εξαγριωθεί, μια ομάδα οκτώ forcados παρατάσσεται σε γραμμή και επιχειρεί, ο ένας μετά τον άλλο, να πηδήξει πάνω στον ταύρο και να τον ακινητοποιήσει.

Σε αντίθεση με την ισπανική ταυρομαχία, όπου ο ταύρος θανατώνεται στο τέλος της παράστασης, στην πορτογαλική παράδοση οι ταύροι δεν σκοτώνονται εντός της αρένας, λόγω βασιλικού διατάγματος του 1836, και άλλου νόμου του 1921 που απαγορεύει ρητά τον φόνο ταύρων επί σκηνής. Αντίθετα, μεταφέρονται μετά για επαγγελματική σφαγή — αν και μερικά ζώα που θεωρούνται «γενναία» τυγχάνουν χάρης και οδηγούνται σε εκτροφή.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί τι συνέβη με τον ταύρο στην περίπτωση του Τριντάντε. Οι forcados είναι μοναδικό φαινόμενο στην πορτογαλική ταυρομαχία καθώς δρουν χωρίς καμία προστασία ή όπλα. Ο υποσχόμενος 22χρονος ήταν μέλος της ερασιτεχνικής ταυρομαχικής ομάδας του Σάο Μάνσους (Grupo de Forcados Amadores de São Manços), η οποία φέτος γιόρταζε τα 60 χρόνια ύπαρξής της. Καταγόταν από την περιοχή Nossa Senhora de Machede, στον δήμο Έβορα.

Ο Τριντάντε ακολουθούσε οικογενειακή παράδοση, καθώς και ο πατέρας του ήταν forcado στην ίδια ομάδα. Η εταιρεία που διοργάνωσε την ταυρομαχία της Παρασκευής εξέδωσε ανακοίνωση με τα «βαθιά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια, την ομάδα των Forcados Amadores de S. Manços και σε όλους τους φίλους του νεαρού άνδρα».

Η Campo Pequeno στη Λισαβόνα χτίστηκε τη δεκαετία του 1890 και αποτελεί το επίκεντρο της πορτογαλικής ταυρομαχικής σκηνής κατά τη θερινή περίοδο. Η ταυρομαχία έχει βαθιές ρίζες στην Πορτογαλία και ξεκινά από τα τέλη του 16ου αιώνα, με την κατασκευή της πρώτης γνωστής αρένας στη Λισαβόνα.