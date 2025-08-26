Ο γιος μιας τραυματισμένης ορειβάτισσας που «αφέθηκε να πεθάνει» σε μια κορυφή ύψους 7.436 μέτρων έκανε έκκληση για βοήθεια ώστε να σωθεί – υποστηρίζοντας πως η μητέρα του «είναι ακόμα ζωντανή».

Τη Δευτέρα, οι αρχές του Κιργιστάν εγκατέλειψαν τις προσπάθειες διάσωσης της Νατάλια, γνωστής και ως Νατάσα Ναγκκοβίτσινα, 47 ετών, από την κορυφή Pobeda (Νίκη), λόγω κακοκαιρίας. Η ίδια είχε εγκλωβιστεί με σπασμένο πόδι σε υψόμετρο 7.000 μέτρων πριν από δύο εβδομάδες – και οι επικεφαλής των διασωστών δηλώνουν πως δεν πιστεύουν ότι είναι ακόμα εν ζωή. Ωστόσο, ο γιος της Μιχαήλ Ναγκκοβίτσιν, 27 ετών, απηύθυνε έκκληση στις ρωσικές αρχές να επιχειρήσουν δική τους αποστολή διάσωσης.

«Ζητώ να ξεκινήσει ξανά η αναζήτηση», παρακάλεσε. Έμεινε συγκλονισμένος από το γεγονός ότι οι προσπάθειες διάσωσης είχαν «εντελώς ανασταλεί» από τις κιργιζιανές αρχές. «Η μητέρα μου είναι έμπειρη ορειβάτισσα… και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση», είπε. «Είμαι βέβαιος ότι είναι ζωντανή και θέλει να συνεχιστεί η αναζήτηση.» Ζήτησε τουλάχιστον να πραγματοποιηθεί άλλη μία πτήση drone για σημάδια ζωής.

Το τελευταίο βίντεο που την έδειχνε ζωντανή προβλήθηκε και τη δείχνει καθαρά να κινείται και να «κουνάει το χέρι της» προς ένα drone που είχε αποσταλεί για να την παρακολουθήσει την Τρίτη 19 Αυγούστου. Στο βίντεο φαίνεται επίσης η σκηνή της κατεστραμμένη από τους σφοδρούς ανέμους στο σημείο όπου είχε βρει καταφύγιο κάτω από έναν μεγάλο βράχο γνωστό ως «Το Πουλί», στα 7.000 μέτρα.

«Στο βίντεο που έλαβα, είναι ξεκάθαρο ότι επτά ημέρες μετά την απώλεια επικοινωνίας, κουνάει ενεργά το χέρι της, γεμάτη δύναμη», είπε ο γιος της. Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την εγκατάλειψη της αποστολής από το Κιργιστάν, δήλωσε: «Ζητώ βοήθεια για να οργανωθεί εναέρια βιντεοσκόπηση της περιοχής γύρω από την κορυφή Pobeda με τη χρήση drones, ώστε να επιβεβαιωθεί αν είναι ζωντανή. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, να οργανωθεί επιχείρηση διάσωσης.»

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο πατέρας του Μιχαήλ, Σεργκέι, πέθανε σε παρόμοιο υψόμετρο σε άλλη κορυφή, έπειτα από εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια αναρρίχησης. Η Νατάλια είχε αρνηθεί να τον εγκαταλείψει και έμεινε δίπλα του μέσα στη χιονοθύελλα, δηλώνοντας ότι δεν φοβόταν να πεθάνει. Κατάφερε να επιβιώσει θαυματουργά το 2021, αφού τον συντρόφευσε μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφερε να τον σώσει.

Η έκκληση του γιου της για νέα προσπάθεια έρχεται εν μέσω επικρίσεων για την πορεία των επιχειρήσεων διάσωσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Υπήρξαν ελπίδες για ένα παράθυρο καλού καιρού τη Δευτέρα, ώστε να πραγματοποιηθεί νέα πτήση drone προς τη «ζώνη θανάτου» όπου ήταν παγιδευμένη, με τις θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο να πέφτουν στους -30°C. Όμως οι διασώστες είπαν ότι ο καιρός δεν είχε βελτιωθεί και η πτήση δεν έγινε. Ένα ελαφρύ ελικόπτερο διάσωσης και το ιταλικό πλήρωμά του αποχώρησαν από την περιοχή και οι αρχές δήλωσαν ότι το σώμα της θα ανακτηθεί την επόμενη άνοιξη.

Ωστόσο, ο σοκαρισμένος Μιχαήλ δήλωσε: «Περίμεναν ένα παράθυρο καλού καιρού. Στις 25 Αυγούστου προβλεπόταν καλός καιρός. Αλλά δεν υπήρχε καλός καιρός στο βουνό. Συνέχισαν να περιμένουν – και σήμερα το πρωί, η επιχείρηση διάσωσης διακόπηκε πλήρως, χωρίς να δοθεί εξήγηση. Αυτό με ανησυχεί βαθύτατα.» Ο Ιλίμ Καρυπμπέκοφ, αντιπρόεδρος της Ορειβατικής Ομοσπονδίας του Κιργιστάν, υπερασπίστηκε την απόφαση να σταματήσουν οι επιχειρήσεις:

«Πιλότοι από την Ιταλία ήρθαν επαγγελματικά. Αλλά όταν πέταξαν προς την περιοχή με ελικόπτερο, ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός. Πριν από αυτό, είχαν προσκαλέσει χειριστή drone, αλλά και πάλι δεν ήταν εφικτό. Η πρόβλεψη έλεγε ότι τις επόμενες πέντε ή έξι ημέρες, ο καιρός δεν θα ήταν σταθερός για πτήση ελικοπτέρου, πόσο μάλλον drone. Οπότε ακυρώθηκε. Δεν είχε νόημα να περιμένουν άλλο. Κανείς δεν θα μπορούσε να επιβιώσει τόσο πολύ. Αποφάσισαν ότι ήταν μάταιο. Τελικά κατέστη σαφές πως θα μπορούν να φτάσουν στη Νατάλια μόνο την επόμενη σεζόν.»

Η τελευταία προσπάθεια προσέγγισής της εγκαταλείφθηκε την Παρασκευή, μόλις 1.100 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο που βρισκόταν. Νωρίτερα, ένα ελικόπτερο είχε πραγματοποιήσει ανώμαλη προσγείωση, τραυματίζοντας διασώστες. Ένας ορειβάτης κατάφερε να τη φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε να τη μεταφέρει πίσω. Ο ηρωικός Ιταλός ορειβάτης Λούκα Σινιγκάλια, 49 ετών, της μετέφερε σκηνή, υπνόσακο, τρόφιμα, νερό και φορητή εστία αερίου. Δυστυχώς, πέθανε στην επιστροφή του, προσπαθώντας να αναφέρει την κατάστασή της και να οργανώσει ευρύτερη επιχείρηση διάσωσης.

Η Άννα Πιουνόβα, αναπληρώτρια επικεφαλής της Ρωσικής Ορειβατικής Ομοσπονδίας, άσκησε κριτική στις προσπάθειες διάσωσης.