Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, μια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσε σήμερα, ότι 25 από τα κράτη μέλη της έχουν προχωρήσει στην αναστολή αποστολής προϊόντων προς τις ΗΠΑ λόγω αβεβαιοτήτων από τον αντίκτυπο των τελωνειακών δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, υπηρεσία που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών των 192 χωρών μελών της, τόνισε ότι μετέφερε τις ανησυχίες της σχετικά με αυτές τις αναστολές, με επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με ημερομηνία 25 Αυγούστου 2025.

«Ταχυδρομικοί πάροχοι σε 25 χώρες μέλη έχουν ήδη ανακοινώσει την αναστολή των ταχυδρομικών τους υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενες αβεβαιότητες που σχετίζονται ιδίως με υπηρεσίες διαμετακόμισης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Δεν κατονόμασε τις χώρες, αν και η Αυστραλία, η Νορβηγία και η Ελβετία και άλλες χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει δημόσια ότι προχωρούν σε αυτές τις αναστολές.

Τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι καταργεί την παγκόσμια απαλλαγή “de minimis“, που επέτρεπε αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων αξίας έως 800 δολαρίων στις ΗΠΑ, και είχε επίσης ελάχιστη γραφειοκρατία.

Το μέτρο αυτό αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 29 Αυγούστου.