Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει για ακόμη 90 ημέρες την αναστολή των σημαντικά αυξημένων δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η υπογραφή της εντολής έγινε λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη λήξη της προηγούμενης αναστολής, που έληγε στις 12 Αυγούστου.

Η απόφαση αυτή θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη μετά τον πρόσφατο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ αμερικανών και κινέζων αξιωματούχων, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του περασμένου μήνα. Η αναστολή των δασμών είχε αρχικά συμφωνηθεί τον Μάιο, ύστερα από συνάντηση των δύο πλευρών στη Γενεύη.

Αν δεν υπήρχε νέα παράταση, οι δασμοί θα επανέρχονταν στα επίπεδα του Απριλίου μία περίοδος που ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας βρισκόταν στην κορύφωσή του.

Σύμφωνα και με το CNBC, η 90ήμερη αναστολή για τους δασμούς αναμενόταν να εκπνεύσει την Τρίτη, όμως ο Τραμπ υπέγραψε την παράτασή της την τελευταία στιγμή.

Εμπορικός Πόλεμος και γεωπολιτικές ισορροπίες

Το ζήτημα των δασμών παραμένει ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την επιβολή 100% δασμών στα ημιαγωγά και επιπλέον δασμούς 25% στην Ινδία λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Παράλληλα, επέβαλε δασμούς σε 90 εμπορικούς της εταίρους, με την Κίνα να μην περιλαμβάνεται στο νέο αυτό κύμα μέτρων – γεγονός που υποδεικνύει την πρόθεση διατήρησης της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αμερικανική κυβέρνηση στοχεύει στη διατήρηση των ισορροπιών εν όψει πιθανής συνάντησης κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ το φθινόπωρο, με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα καλύπτει όχι μόνο το εμπόριο, αλλά και άλλα κρίσιμα ζητήματα.

Ο Ντένις Γουάιλντερ πρώην αξιωματούχος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και συνεργάτης του Πανεπιστημίου Τζόρτζταουν, δήλωσε στο Barron’s: «Όλα πλέον περιστρέφονται γύρω από την επιθυμία του προέδρου για μια μεγάλη, “όμορφη” σύνοδο κορυφής στην Ασία και μια μεγάλη, “όμορφη” εμπορική συμφωνία. Επιπλέον, υπάρχει η πρόθεση να διαφυλαχθεί η συμφωνία με το Πεκίνο για τις σπάνιες γαίες, κρίσιμη για τη βιομηχανία τεχνολογίας των ΗΠΑ».

Καταλήγοντας, ο Γουάιλντερ σημείωσε ότι τα πιο «μαχητικά» στελέχη της κυβέρνησης έχουν πλέον χάσει την επιρροή τους, σε αντίθεση με την πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ, όταν κυριαρχούσαν πιο σκληρές φωνές απέναντι στην Κίνα.