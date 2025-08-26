Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είναι διατεθειμένος να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, σε περίπτωση που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για σοβαρές συνέπειες.

«Θέλουμε να υπάρξει ένα τέλος. Έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Μιλάω για οικονομικό, διότι δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ επανέφερε την απειλή για επιβολή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, χωρίς όμως να καθορίσει νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

«Δεν θα είναι παγκόσμιος πόλεμος, αλλά οικονομικός πόλεμος», υποστήριξε, τονίζοντας παράλληλα πως οι συνέπειες «θα είναι κακές για τη Ρωσία». Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει άμεσα σε νέες κυρώσεις ή δασμούς που θα πλήξουν τη ρωσική οικονομία, καθώς, όπως είπε, ελπίζει ακόμη σε μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Επιπλέον, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί για άλλη μια φορά ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρει και αυτός μέρος της ευθύνης για τη σύγκρουση, αποκαλώντας τον «όχι ακριβώς αθώο». Από την άλλη πλευρά, απέρριψε τις πρόσφατες ρωσικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία μαζί του, λέγοντας: «Δεν έχει σημασία τι λένε. Όλοι μπλοφάρουν. Όλα είναι ανοησίες».

Αν και ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με αυστηρότερη οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να λάβει ουσιαστικά μέτρα, καθώς συνεχώς παρατείνει τα τελεσίγραφα που θέτει στον Πούτιν.

«Αυτό που πίστευα ότι θα ήταν το πιο εύκολο, τελικά αποδεικνύεται το πιο δύσκολο», παραδέχτηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, κατέληξε λέγοντας: «Αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρω».