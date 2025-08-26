Οι Ουκρανοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν να χάσουν τον αγώνα εξοπλισμών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη απέναντι στη Ρωσία και ζητούν περισσότερη διεθνή βοήθεια. Το drone έχει εξελιχθεί σε κύριο όπλο των σύγχρονων συγκρούσεων και η εξέλιξη αυτή αφορά όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και μελλοντικά πεδία μαχών παγκοσμίως.

Επίσκεψη σε μυστικό εργοστάσιο drones

Το Sky News απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση σε ένα ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής drones, αποκαλύπτοντας την τεχνολογική ευρηματικότητα των Ουκρανών. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν γίνει το πιο αποτελεσματικό όπλο τους, αλλά όπως λένε, το πλεονέκτημα αυτό αρχίζει να χάνεται.

Από 100 σε 100.000 drones το μήνα

Η εταιρεία General Cherry ιδρύθηκε από εθελοντές στην αρχή του πολέμου, κατασκευάζοντας 100 drones τον μήνα. Πλέον, ο αριθμός έχει φτάσει τα 100.000. Ο Αντρίι Λαβρένοβιτς, εκπρόσωπος της εταιρείας, τόνισε: «Οι Ρώσοι έχουν πολλά στρατεύματα, πολλά οχήματα και οι στρατιώτες μας μας λένε καθημερινά ότι χρειαζόμαστε περισσότερα, χρειαζόμαστε περισσότερα όπλα, χρειαζόμαστε καλύτερα, χρειαζόμαστε γρηγορότερα, χρειαζόμαστε υψηλότερα».

Ζελένσκι: Έλλειψη χρηματοδότησης επιβραδύνει την παραγωγή

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία έχει αυξήσει την παραγωγή drones, ενώ η Ουκρανία, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, δεν έχει καταφέρει να κάνει το ίδιο.

Χειροποίητη συναρμολόγηση σε γραφείο

Σε ένα ταπεινό κτίριο γραφείων, χιλιάδες drones συναρμολογούνται στο χέρι. Πολλά είναι τετρακόπτερα, ορισμένα μεταφέρουν εκρηκτικά, ενώ άλλα πετούν σε ύψος έως και έξι χιλιομέτρων, για να καταρρίψουν ρωσικά drones παρακολούθησης.

Ένα ουκρανικό drone κόστους 1.000 δολαρίων μπορεί να καταρρίψει ένα εχθρικό drone αξίας 300.000 δολαρίων.

Έλεγχος ποιότητας πριν το μέτωπο

Στο ισόγειο κάθε drone δοκιμάζεται πριν αποσταλεί στο μέτωπο. Ο δεκαεννιάχρονος Ντίμα, πρώην ερασιτέχνης χειριστής drones από την κατεχόμενη Χερσώνα, αξιοποιεί τώρα τις δεξιότητές του στον έλεγχο των συστημάτων.

Από την πλευρά της η Ρωσία συνεχίζει την επίθεση με νέα, πιο εξελιγμένα drones. Προπαγανδιστικό βίντεο από ρωσικό εργοστάσιο δείχνει εκατοντάδες Geranium Delta Wing έτοιμα για χρήση κατά της Ουκρανίας.

Τα ρωσικά Shahed έχουν βελτιωθεί, με ταχύτερες, φονικότερες εκδόσεις. Οι επιθέσεις είναι μαζικές, με εκατοντάδες drones κάθε νύχτα, προκαλώντας μεγάλες απώλειες, κυρίως σε άμαχο πληθυσμό. Η Ουκρανία εκτιμά ότι σύντομα θα δέχεται επιθέσεις από 1.οοο drones.

Οπτικές ίνες: Πλεονέκτημα για τη Ρωσία

Η Ρωσία χρησιμοποιεί drones καθοδηγούμενα με οπτικές ίνες, τεχνολογία που δεν μπορεί να μπλοκαριστεί. Ο Ολεξάντρ «Ντράκαρ», επικεφαλής ανάπτυξης νέων προϊόντων, παρουσίασε το ουκρανικό αντίστοιχο πρωτότυπο. Αν και αποτελεσματικό, παραδέχεται ότι η Ρωσία ξεκίνησε νωρίτερα και έχει προχωρήσει περισσότερο στην παραγωγή.

Στήριξη από την Κίνα

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ρωσία έχει λάβει σημαντική βοήθεια από την Κίνα. Ολόκληρα κινεζικά εργοστάσια παράγουν αποκλειστικά για τις ρωσικές ανάγκες οπτικών ινών. Παράλληλα, περιορίζεται η διάθεση μικροτσίπ και κρίσιμων εξαρτημάτων για τις ουκρανικές ανάγκες.

Επίσης ο αγώνας στον αέρα εξελίσσεται σε σύγκρουση τεχνολογίας. Η καινοτομία είναι συνεχής, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να ξεπεράσουν η μία την άλλη. Οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι το 80% των επιθέσεων στο πεδίο μάχης διεξάγονται πλέον με drones.

Τέλός το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα είναι κρίσιμο, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τις μελλοντικές συγκρούσεις. Ο έλεγχος της τεχνολογίας των drones μπορεί να κρίνει ποιος θα έχει το πλεονέκτημα στους πολέμους του μέλλοντος. Οι Ουκρανοί επισημαίνουν ότι η Δύση πρέπει να ενισχύσει τη στήριξή της ώστε να μην χαθεί αυτό το πλεονέκτημα.

