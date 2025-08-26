Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν αρκετές πιθανές ενεργειακές συμφωνίες στο πλαίσιο συνομιλιών που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται πέντε καλά ενημερωμένες πηγές.

Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν ως ενδεχόμενα κίνητρα για τη Μόσχα, με στόχο τη συμφωνία σε μια ειρηνευτική διαδικασία και την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η ρωσική ενεργειακή βιομηχανία έχει περιοριστεί σημαντικά από τη Δύση μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πιθανή επιστροφή της Exxon Mobil

Σύμφωνα με τρεις από τις πηγές, συζητήθηκε το ενδεχόμενο η Exxon Mobil να επιστρέψει στο έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1 στη Ρωσία. Η εταιρεία είχε αποσυρθεί μετά την επιβολή κυρώσεων, ωστόσο παραμένει ένας ισχυρός συμβολικός και πρακτικός παράγοντας στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα.

Εξοπλισμός ΥΦΑ και παγοθραυστικά σκάφη

Τέσσερις πηγές δήλωσαν ότι η αμερικανική πλευρά εξέτασε επίσης τη δυνατότητα παροχής εξοπλισμού για ρωσικά έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπως το Arctic LNG 2, το οποίο επί του παρόντος υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις.

Επιπλέον, μεταξύ των προτάσεων ήταν και η πιθανότητα αγοράς πυρηνοκίνητων παγοθραυστικών από τη Ρωσία από πλευράς ΗΠΑ.

Συναντήσεις υψηλού επιπέδου στη Μόσχα

Οι επαφές έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα νωρίτερα τον Αύγουστο, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον απεσταλμένο για επενδύσεις Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι σχετικές προτάσεις εξετάστηκαν και εντός του Λευκού Οίκου, με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το θέμα τέθηκε στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

Σύμφωνα με μία πηγή, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν εκ νέου, έστω και σύντομα, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος ήθελε να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανακοινωθεί ως σημαντική επενδυτική πρωτοβουλία, έπειτα από τη σύνοδο της Αλάσκας. «Έτσι νιώθει ο Τραμπ ότι έχει πετύχει κάτι», φέρεται να είπε η πηγή.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, απαντώντας στο Reuters, ανέφερε πως ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν να εργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια από βασικούς παράγοντες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωπος του Κίριλ Ντμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες. Η Exxon Mobil επίσης δεν προέβη σε σχόλιο ενώ οι ρωσικές εταιρείες Rosneft και Novatek δεν απάντησαν στα σχετικά αιτήματα του Reuters.

Με πληροφοίες από Reuters