Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δημοσιοποίησαν νέο οπτικό υλικό που δείχνει την εξουδετέρωση δύο τούνελ της Χαμάς στη κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το πρώτο από τα τούνελ, το οποίο διέθετε πολλές εξόδους, περιλάμβανε χώρους διαβίωσης, αποθήκες τροφίμων, όπλα και άλλες υποδομές χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χαμάς. Το τούνελ γεμίστηκε και σφραγίστηκε με μπετόν.

Ένα δεύτερο μεγαλύτερο τούνελ μήκους εκατοντάδων μέτρων, καταστράφηκε με την χρήση εκρηκτικών.

Τέλος η ισραηλινή ανακοίνωση αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν δεκάδες μαχητές της Χαμάς, ενώ καταστράφηκαν τόσο υπόγειες όσο και επίγειες τρομοκρατικές υποδομές. Ο στόχος της επιχείρησης ήταν η ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των κεντρικών και νότιων συνόρων της Λωρίδας της Γάζας.