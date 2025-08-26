Η κορυφαία μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ απέκτησε και την προσωπική σφραγίδα του Ιβάν Σαββίδη. Ο πρόεδρος του «Δικεφάλου» συναντήθηκε με τον Χρήστο Ζαφείρη, στη βίλα Γαλήνη του Πόρτο Καρράς, τον καλωσόρισε στη μεγάλη οικογένεια του συλλόγου και του εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα αποτελέσει κομβικό κρίκο στις επιτυχίες που έχει μπροστά της η ομάδα.

Ο 22χρονος μέσος ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη για τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και δήλωσε χαρούμενος που θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. «Έρχομαι για να πετύχω μεγάλα πράγματα, για να κατακτήσω τίτλους και για να αγωνιστώ με τον ΠΑΟΚ στο Champions League», ανέφερε ο διεθνής χαφ, δίνοντας το στίγμα των φιλοδοξιών του.

Η συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ζαφείρη δεν ήταν μια απλή χειραψία. Ήταν το μήνυμα ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ συνεχίζει να βάζει τον πήχη ψηλά, στηρίζοντας με πράξεις το μέλλον της ομάδας.