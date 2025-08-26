Την Τετάρτη 27 Αυγούστου ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και τοπικά έως και 7 μποφόρ, δημιουργώντας κάποιες δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σταθερές και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες με τοπική ζέστη

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου η μέγιστη τιμή θα είναι γύρω στους 31 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η τάση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Το μελτέμι στο Αιγαίο θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή, διατηρώντας την αίσθηση δροσιάς στις παράκτιες περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και από το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.