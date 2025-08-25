Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου για τις Γεωεπιστήμες (GFZ). Ο σεισμός σημειώθηκε στις ρωσικές Κουρίλες, μια σεισμικά ενεργή ζώνη του Ειρηνικού Ωκεανού.

Εστιακό βάθος και νέα στοιχεία

Όπως αναφέρει το GFZ, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα, χαρακτηριστικό που συχνά αυξάνει την ένταση με την οποία γίνεται αισθητός ένας σεισμός στην επιφάνεια. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα από τις ρωσικές αρχές, ενώ οι σεισμολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.