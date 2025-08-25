Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαρά, επιβεβαίωσε σε Άραβες δημοσιογράφους ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «προχωρημένο» στάδιο διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για μια συμφωνία ασφαλείας, σύμφωνα μαε το Sky News Arabic.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σαράα υπογράμμισε πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα βασίζεται στις αρχές της συμφωνίας απο-disengagement του 1974 η οποία τέθηκε σε ισχύ μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ του 1973 και αποτελεί μέχρι σήμερα το πλαίσιο διαχωρισμού δυνάμεων στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρόλο που δεν θεωρεί πως οι συνθήκες είναι κατάλληλες για μια ειρηνευτική συμφωνία αυτή τη στιγμή, «δεν θα διστάσει να αποδεχτεί» οποιαδήποτε πρόταση που θα ωφελήσει τη Συρία και συνολικά την περιοχή.

Πηγή: Times Of Israel