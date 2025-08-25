Ο Χάμζα Μεντίλ αποτέλεσε ένα από τα αδύναμα σημεία του Άρη στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο.

Ο Μαροκινός μπακ κινήθηκε σε «χαμηλές στροφές», σε αντίθεση με την πλειοψηφία των συμπαικτών του που παρουσίασαν ικανοποιητική εικόνα.

Η εμφάνισή του προστέθηκε σε μια σειρά από μέτριες παρουσίες που έχει φέτος, είτε σε φιλικές είτε σε επίσημες αναμετρήσεις. Είναι λογικό, λοιπόν, να αρχίζει να αναπτύσσεται συζήτηση γύρω από την περίπτωσή του, ειδικά όταν αποτελεί έναν παίκτη στον οποίο ο Άρης έχει επενδύσει πολλά αγωνιστικά

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, μάλιστα, δεν δίστασε να παραδεχθεί μετά το τέλος του αγώνα ότι το μυαλό του Μεντίλ «δεν είναι καλά». Παράλληλα, τόνισε πως είναι ευθύνη του συλλόγου να σταθεί δίπλα στον ποδοσφαιριστή, δείχνοντάς του τον σωστό δρόμο με στήριξη και καθοδήγηση, όχι με αποδόμηση.

Παρά τις αρκετές ευκαιρίες που έχει πάρει μέχρι τώρα, ο Μεντίλ δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί. Έτσι, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της κατάστασης του Μάρτιν Φρίντεκ, δεν αποκλείεται ο τελευταίος να διεκδικήσει πιο δυναμικά μια θέση στο βασικό σχήμα ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό (30/08). Μια τέτοια επιλογή θα έχει διπλή στόχευση: αφενός να αποφορτίσει τον Μεντίλ, δίνοντάς του χρόνο, και αφετέρου να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην αριστερή πλευρά της άμυνας για το δύσκολο παιχνίδι με τους Αγρινιώτες.