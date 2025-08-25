Σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε πως στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα γίνουν γνωστές σημαντικές μειώσεις άμεσων φόρων που, όπως δήλωσε, θα έχουν άμεσο, θετικό αποτύπωμα στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη.

«Το γεγονός ότι έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε -και που είναι και πέραν των δικών μας προσδοκιών- μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης και συμπλήρωσε πως δεν ζητά στήριξη στη γενναιοδωρία της κυβέρνησης, αλλά στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί έως σήμερα.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν προκύψει από τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δίνουν τη δυνατότητα διανομής κοινωνικού μερίσματος, ενισχύοντας περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για τους πολύτεκνους και το δημογραφικό

Σε ερώτηση για τις επερχόμενες πρωτοβουλίες στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προβεί σε μέτρα με επίκεντρο τους γονείς, υπενθυμίζοντας το επίδομα γέννησης που δόθηκε από το 2019 και γενικότερα τις δράσεις της περσινής ΔΕΘ. «Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο θετικά γίνεται. Αλλά το οφείλουμε και στον εαυτό μας, το οφείλουμε και στο έθνος μας. Διότι το δημογραφικό πράγμα είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας», υπογράμμισε.

Η κατάσταση στην αντιπολίτευση και ο ρόλος της κυβέρνησης

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε πως το σημαντικό για την κυβέρνηση δεν είναι να παρακολουθεί τις κινήσεις της αντιπολίτευσης, αλλά να επικεντρωθεί στη δική της εργασία. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι η αποσταθεροποίηση της αντιπολίτευσης δεν ωφελεί ούτε τη χώρα ούτε τη δημοκρατία, καθώς «πάντοτε έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λειτουργούμε με δύο μεγάλα κόμματα και βασικά δύο εναλλακτικές επιλογές», προειδοποιώντας για τους κινδύνους εφησυχασμού που αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει.

Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς

Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2025, περιλαμβάνοντας το Εθνικό Σχέδιο Υδάτων, πολεοδομικές παρεμβάσεις, την απλοποίηση αδειοδοτήσεων και την ενίσχυση της νομιμότητας στα δημόσια πανεπιστήμια. Παράλληλα, δρομολογήθηκε η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η λειτουργία 175 κινητών μονάδων υγείας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Σταθεροί στους εκλογικούς στόχους – Χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου

Τέλος, όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει αλλαγές, ξεκαθαρίζοντας πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού έχει πει κατ’ επανάληψη […] ότι ο στόχος του είναι να πάμε σε εκλογές αργά την άνοιξη του 2027. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο».