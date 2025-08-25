Ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεσμική ανασυγκρότηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ. Ο Υπουργός έστειλε το μήνυμα πως είναι επιτακτική ανάγκη να απαλειφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος και να προχωρήσει ο Οργανισμός σε μια νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι είχαν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες «πολύ καιρό νωρίτερα» για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν ακόμα την έλευση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως υπογράμμισε, έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα με στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Υπουργείου, με αντικείμενο τον ενδελεχή έλεγχο όλων των ύποπτων επιδοτήσεων.

Ο Υπουργός προανήγγειλε πως «μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν αποτελέσματα που θα δρομολογήσουν την επιστροφή όλων των χρημάτων που κάποιοι κατάφεραν να πάρουν παράνομα», αξιοποιώντας «τρύπες» του συστήματος. Επιπλέον, με τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, θα τεθούν σε ισχύ νέες πρακτικές ελέγχου, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και αποτρέποντας φαινόμενα διαφθοράς. Αναγνώρισε ότι οι αυστηροί έλεγχοι έχουν επιφέρει προσωρινές καθυστερήσεις στις πληρωμές, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως «δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους».

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας, «καταλαβαίνω ότι οι υποχρεώσεις δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για τους παραγωγούς, αλλά στο τέλος της ημέρας θα έχουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Τα πραγματικά χρήματα, αυτά που δικαιούται ο κάθε έντιμος Έλληνας παραγωγός, θα τα παίρνει». Εξήγγειλε ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα και τόνισε με νόημα: «Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο και εκεί εστιάζεται η δική μας προσπάθεια».

Εθνική Συνεργασία για την Καταπολέμηση της Ευλογιάς

Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός χαρακτήρισε τη μάχη κατά της ευλογιάς ως ζήτημα εθνικής σημασίας. Τόνισε την ανάγκη για «απόλυτη συνεργασία όλων – των κτηνοτρόφων, των περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά του Υπουργείου» προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή της νόσου. Όπως υπογράμμισε, διακυβεύεται η προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και ειδικά της φέτας, ένα εμβληματικό εξαγωγικό προϊόν με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε για εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και Περιφέρειες, ενώ επισήμανε τη σημασία της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας. «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε ζωντανή την κτηνοτροφία στη χώρα μας. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος», κατέληξε.

Άμεση Στήριξη στους Πληγέντες από τις Πυρκαγιές

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εκτεταμένες πυρκαγιές, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε γνωστό πως πραγματοποιήθηκε συντονισμός με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την τυποποίηση των διαδικασιών για την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων. Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας και υποχρέωση της κυβέρνησης να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα από τις φωτιές», επισημαίνοντας πως οι αρμοδιότητες μεταξύ των φορέων έχουν πλέον αποσαφηνιστεί και τα απαραίτητα βήματα για την άμεση στήριξη των πληγέντων έχουν ήδη δρομολογηθεί.