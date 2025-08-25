Τον τρόμο μέσα στο σπίτι του βίωσε ένας πατέρας στο Γαλάτσι, καθώς κρατώντας το βρέφος του στην αγκαλιά, ήρθε αντιμέτωπος με ένα διαρρήκτη, που εισήλθε στο διαμέρισμά του.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, ο δράστης εκμεταλλευόμενος την απουσία ενοίκων λόγω καλοκαιρινών διακοπών, έβαλε στο στόχαστρο μια πολυκατοικία, αδειάζοντας ένα-ένα τα διαμερίσματα, σπάζοντας τις κλειδαριές για να μπει μέσα. Σε ένα από τα διαμερίσματα που μπήκε όμως, υπήρχε άτομο μέσα και συγκεκριμένα ένας πατέρας, που εκείνη τη στιγμή κρατούσε το παιδί του.

Ο δράστης προτάσσοντας ένα κατσαβίδι απείλησε τον πατέρα και στη συνέχεια βγήκε στο μπαλκόνι να πηδήξει, καθώς βρισκόταν στον πρώτο όροφο. Από την πτώση χτύπησε άσχημα όμως και έπαθε πολλά κατάγματα στα πόδια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κουνηθεί. Έτσι, αστυνομικοί τον βρήκαν ακινητοποιημένο να σφαδάζει στο σημείο και ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με την υπόθεση να οδηγείται στη δικαιοσύνη.