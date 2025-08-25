Σε έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για χιλιάδες οικογένειες έχει εξελιχθεί η φοιτητική στέγαση, καθώς το 2025 καταγράφεται νέα σημαντική αύξηση στις τιμές των ενοικίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου GEOAXIS.

Ενδεικτικά, ένα διαμέρισμα 40 τ.μ. στου Ζωγράφου κοστίζει πλέον όσο κόστιζε, πριν από μια δεκαετία, μια κατοικία κατάλληλη για οικογένεια. Το 2025 βρίσκει τους φοιτητές αντιμέτωπους με ενοίκια-ρεκόρ, την ώρα που ο οικογενειακός προϋπολογισμός «στενάζει» από τις αυξημένες απαιτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της GEOAXIS, στις έξι βασικές φοιτητουπόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος και Κομοτηνή), οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 7,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε βάθος δεκαετίας η συνολική αύξηση φτάνει το 110%.

Η Αθήνα παραμένει η πιο ακριβή φοιτητική πόλη, με τιμές που αγγίζουν τα 12,1 ευρώ/τ.μ. και αύξηση 147% από το 2016. Αντίθετα, η Κομοτηνή διατηρεί πιο προσιτό προφίλ, με 8,5 ευρώ/τ.μ., αν και και εκεί η άνοδος φτάνει το 70%. Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει αύξηση 108%, ενώ η Πάτρα καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, με 128%. Η ηλικία των φοιτητικών διαμερισμάτων κυμαίνεται από 30 έως 45 έτη, με τα παλαιότερα στη Θεσσαλονίκη (51 έτη) και τα νεότερα στην Κομοτηνή (21 έτη). Σε ό,τι αφορά το μέγεθος, τα μεγαλύτερα διαμερίσματα εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη (48 τ.μ.), ενώ τα μικρότερα στο Ηράκλειο (38 τ.μ.).

Η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων ωθεί ολοένα και περισσότερους φοιτητές στη λύση της συγκατοίκησης, με τα μεγαλύτερα διαμερίσματα να κερδίζουν έδαφος, καθώς επιτρέπουν επιμερισμό του κόστους. Ταυτόχρονα, το 15-25% των φοιτητικών διαμερισμάτων έχει αποσυρθεί από τη μακροχρόνια μίσθωση για να ενταχθεί σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως το Airbnb. Μόνο στου Ζωγράφου, οι σχετικές καταχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με πέρυσι και 30% από το 2023, επιτείνοντας το πρόβλημα της χαμηλής διαθεσιμότητας και πιέζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, αυξάνεται η ζήτηση για ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, που προσφέρουν ανακαινισμένα, πλήρως επιπλωμένα δωμάτια «all inclusive», με υπηρεσίες όπως καθαριότητα, φύλαξη, internet και κοινόχρηστοι χώροι. Παρότι το κόστος είναι 20-40% υψηλότερο από εκείνο ενός τυπικού διαμερίσματος, η ευκολία διαχείρισης και η ασφάλεια τα καθιστούν ελκυστικά. Η αγορά αυτή προσελκύει πλέον και μεγάλους επενδυτές του real estate, ενώ και η πολιτεία προσπαθεί να δώσει λύσεις μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), προωθώντας την ανακαίνιση και ανέγερση φοιτητικών εστιών.

Πανεπιστήμια όπως το Πάντειο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Δημοκρίτειο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκονται ήδη σε φάση προκήρυξης έργων. Εφόσον υλοποιηθούν, αναμένεται να προστεθούν περίπου 8.000 νέες κλίνες, ενώ με την προσθήκη των ιδιωτικών επενδύσεων, ο συνολικός αριθμός θα μπορούσε να φτάσει τις 100.000. Με περισσότερους από 483.000 ενεργούς φοιτητές στη χώρα, η ανάγκη για οικονομική και αξιοπρεπή στέγαση παραμένει έντονη. Η GEOAXIS εκτιμά ότι η ανοδική πορεία των ενοικίων θα συνεχιστεί, καθώς η προσφορά περιορίζεται και η ζήτηση για σπουδές στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένει ισχυρή.

Πλέον, η φοιτητική στέγαση στην Ελλάδα έχει πάψει να αποτελεί μια απλή, οικονομική λύση για τους πρωτοετείς. Έχει εξελιχθεί σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα σε οικογένειες, επενδυτές και κρατικούς φορείς, αποκαλύπτοντας τις δομικές αδυναμίες της στεγαστικής πολιτικής στη χώρα.