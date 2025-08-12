Λειτουργεί πλέον ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή ατόμων που έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αχαΐα, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προσφέρει πρόσθετες επιλογές φιλοξενίας για τους πληγέντες, πέραν των λύσεων που παρέχουν ήδη οι τοπικοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης – Περιφέρειες και δήμοι.

Οι πολίτες που έχουν πληγεί, μπορούν εύκολα να επισκεφθούν την πλατφόρμα και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα με τα βασικά τους στοιχεία, ώστε να βρεθεί για αυτούς το συντομότερο δυνατό προσωρινή διαμονή.