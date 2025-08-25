Ο ΕΛΓΑ δεν έχει λόγο να φοβάται τους ελέγχους, δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανδρέας Λυκουρέντζος αναφορικά με τους επικείμενους ελέγχους από το Υπουργείο Οικονομικών, σχολιάζοντας πώς η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.

«Ο ΕΛΓΑ είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες, κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές- γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς», προσέθεσε ο κ. Λυκουρέντζος και καταλήγοντας επισήμανε:

«Ο ΕΛΓΑ με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως η άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».