Οι συνθήκες της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα ήταν εκ πρότινος δύσκολες. Απουσία του κόσμου από τις εξέδρες για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβε κανείς, μαζεμένες απουσίες στην επίθεση λόγω των τιμωριών των Καμπελά και Στρεφέτσα, αλλά και του τραυματισμού του Γιάρεμτσουκ και ένας αντίπαλος που αποτελούσε τον μοναδικό που δεν κέρδισε πέρσι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στον δρόμο προς το νταμπλ.

Η ενδεκάδα του Βάσκου τεχνικού δεν είχε καμία μεταγραφή. Στον αγωνιστικό χώρο παρατάχθηκαν 10 από το περσινό ρόστερ και ο 18χρονος Πνευμονίδης που ήταν η αποκάλυψη της προετοιμασίας. Τυχαία ή όχι, οι Πειραιώτες βρήκαν μπροστά τους τις δυσκολίες που συνάντησαν και πέρσι όταν αντιμετώπισαν τους Αρκάδες. Ο Αστέρας Aktor παρατάχθηκε ξανά με αποκλειστικό μέλημα να αμυνθεί μαζικά και η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ξέρει να το κάνει καλά αυτό. Η στατιστική του πρώτου ημιχρόνου έλεγε τελικές προσπάθειες: Ολυμπιακός 9 – Αστέρας Aktor 0 και κατοχή μπάλας 76% – 24%, αλλά οι γηπεδούχοι ουσιαστικά απείλησαν μόνο στο δίλεπτο 36-38 με την κεφαλιά του Κοστίνια και κυρίως με το σουτ του Ροντινέι από τη μικρή περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος, με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο όπου οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να… ξεμυτήσουν, η εικόνα δεν άλλαξε και στη συνέχεια ο Μεντιλίμπαρ βοήθησε την ομάδα του με τις αλλαγές. Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναστάτωσε την άμυνα του Αστέρα, ενώ ο Μουζακίτης και ο Νασιμέντο έδωσαν φρεσκάδα και κάθετο παιχνίδι. Η καταλυτική αλλαγή όμως ήταν αυτή του Γιαζίτζι,

με τον 28χρονο Τούρκο μεσοεπιθετικό να μπαίνει στο ματς στο 81 ΄ και σχεδόν 10 λεπτά μετά να πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ και να λύνει τον γόρδιο δεσμό, πριν ο συνήθης ύποπτος, Ελ Κααμπό γράψει το τελικό 2-0, μετά από εξαιρετική πάσα του Νασιμέντο.

Ήταν πάλι ένα παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα πέρσι τον Οκτώβρη όταν ο Γιαζίτζι έκανε το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού. Είχε προλάβει τότε να παίξει 20 λεπτά πριν σωριαστεί στο έδαφος έχοντας υποστεί ρήξη χιαστού. Δέκα μήνες μετά, κόντρα στον ίδιο αντίπαλο ο Τούρκος με μια προσπάθεια που ισούται με τρεις βαθμούς, φώναξε σε όλους πως επέστρεψε και μας έδωσε μια διδακτική ιστορία. Για το πως δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς. Ακόμα και μετά από δύο χιαστούς, ο Γιαζίτζι βρήκε τη δύναμη όχι απλά για να σταθεί στα πόδια του, αλλά να επιστρέψει σε ρόλο πρωτάθλημα. Μια διδακτική ιστορία και ως προς τους συλλόγους και το πως πρέπει να λειτουργούν σε τέτοιες καταστάσεις. Όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού αγκάλιασε τον Γιαζίτζι, τον στήριξε και τον βοήθησε με κάθε τρόπο να ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό του. Του φέρθηκε σαν βασιλιά, όπως ο ίδιος ο Γιαζίτζι δήλωσε. Σαν αποτέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης, ένας

ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει την φανέλα της ομάδας, σκάρτα, 40 λεπτά σε επίσημους αγώνες εκφράζει δημοσίως την λατρεία του για τον σύλλογο. Η δήλωση «Θα μπορούσα να πεθάνω για τον Ολυμπιακό» είναι η πλέον χαρακτηριστική για το πως αισθάνεται πια ο Γιαζίτζι.

Επιστρέφοντας στο αγωνιστικό, ποδοσφαιριστές με την ποιότητα του Γιαζίτζι, προφανώς και ο ίδιος ο Τούρκος, είναι πολύ πιθανό να είναι η λύση σε τέτοιου είδους ματς, όπου και πέρσι συνάντησε αρκετές φορές δυσκολίες ο Ολυμπιακός. Και είναι βέβαιο πως φέτος οι Πειραιώτες θα έχουν στο ρόστερ τους αρκετούς τέτοιους ποδοσφαιριστές.