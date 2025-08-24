Δύσκολες στιγμές βιώνει ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου θα τελεστεί την Τρίτη, στις 12:30 το μεσημέρι, στο Κοιμητήριο Χολαργού ενώ η οικογένειά ζητά αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Η Αλεξάνδρα νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς η υγεία της είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση. Από τις αρχές Αυγούστου η κατάσταση χειροτέρευε διαρκώς, με τον καρκίνο να γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός. Τον Φεβρουάριο του 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου, είχε μοιραστεί δημόσια τον αγώνα της μέσω Instagram, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και ελπίδας: «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε».

Η σχέση της με τον Ντέμη Νικολαΐδη είχε ξεκινήσει το 2022, ενώ η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ. Η απώλειά της αφήνει πίσω της βαθιά θλίψη στους δικούς της ανθρώπους.