Στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο ουρανός θα μας προσφέρει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο: μια ολική έκλειψη Σελήνης που θα βάψει τον δορυφόρο της Γης σε έντονο κόκκινο, δημιουργώντας το φαινόμενο που αποκαλούμε «ματωμένο φεγγάρι».

Οι καλύτερες θέες του φαινομένου θα απολαύσουν οι παρατηρητές σε Ασία και Δυτική Αυστραλία, όπου η έκλειψη θα είναι ορατή από την αρχή ως το τέλος. Στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το κοινό θα μπορέσει να παρακολουθήσει μέρος των φάσεων — συμπεριλαμβανομένης και της ολότητας.

Η έκλειψη θα διαρκέσει από τις 15:28 έως τις 20:55 GMT (18:28 έως 23:55 ώρα Ελλάδας). Η φάση της ολικότητας —όταν η Σελήνη βυθίζεται πλήρως στη σκιά της Γης— θα κρατήσει 82 λεπτά, από τις 17:30 έως τις 18:52 GMT (20:30 έως 21:52 ώρα Ελλάδας).

Ενδεικτικές ώρες ολικότητας σε μεγάλες πόλεις

Περθ, Αυστραλία: 01:30 – 02:52 (8/9)

Μουμπάι, Ινδία: 23:00 (7/9) – 00:22 (8/9)

Κάιρο: 20:30 – 21:52 (7/9)

Κέιπ Τάουν: 19:30 – 20:52 (7/9)

Για την καλύτερη εμπειρία, αξίζει να κοιτάξετε τον ουρανό περίπου 75 λεπτά πριν την ολικότητα, ώστε να δείτε τη σταδιακή είσοδο της Σελήνης στη σκιά, αλλά και μετά το πέρας της για να παρακολουθήσετε την επιστροφή της στο πλήρες φως.

Περίπου το 77% του παγκόσμιου πληθυσμού (6,2 δισ. άνθρωποι) θα μπορέσει να δει όλη την ολική φάση της έκλειψης, ενώ το 88% (7,1 δισ.) θα δει τουλάχιστον το μερικό στάδιο. Στην Ευρώπη, η Σελήνη θα ανατείλει ήδη καλυμμένη από τη σκιά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα.

Ενδεικτικές ώρες:

Βερολίνο: Ανατολή 19:37 – Ολικότητα 19:30–20:52

Βιέννη: Ανατολή 19:20 – Ολικότητα 19:30–20:52

Παρίσι: Ανατολή 20:17 – Ολικότητα 19:30–20:52

Λονδίνο: Ανατολή 19:30 – Ολικότητα 18:30–19:52

Αθήνα: Ανατολή 19:38 – Ολικότητα 20:30–21:52

Πώς εξηγείται η «ματωμένη» εικόνα του φεγγαριού;

Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο —το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη— κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο θα είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της θα περάσει από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα.

Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.

Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να δείτε την έκλειψη από το σημείο που βρίσκεστε, το Space.com θα τη μεταδώσει ζωντανά, επιτρέποντάς σας να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο το φαινόμενο του «ματωμένου φεγγαριού».