Η Βόρεια Κορέα απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τη Νότια Κορέα σχετικά με τον κίνδυνο «ανεξέλεγκτης» σύγκρουσης, λίγες μόλις ώρες μετά από προειδοποιητικά πυρά του νοτιοκορεατικού στρατού. Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκε έπειτα από περιστατικό σύντομης παραβίασης των συνόρων από βορειοκορεάτες στρατιώτες.

Το συμβάν σημειώθηκε την Τρίτη, 19 Αυγούστου, ενώ στην επικαιρότητα κυριαρχεί η διεθνής περιοδεία του νέου προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, με πρώτο σταθμό το Τόκιο και αμέσως μετά την Ουάσιγκτον. Ο Λι έχει διακηρύξει πως επιδιώκει επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Σεούλ και Πιονγκγιάνγκ, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες παραμένουν, από τεχνικής άποψης, σε εμπόλεμη κατάσταση από τον πόλεμο της Κορέας.

Σύμφωνα με το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, το περιστατικό καταγράφηκε ενώ βορειοκορεάτες στρατιωτικοί επιχειρούσαν να κλείσουν μόνιμα τα χερσαία σύνορα, με τον αντιστράτηγο Κο Τζονγκ Τσολ να καταγγέλλει το συμβάν ως «σοβαρή πρόκληση».

Οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκαν προειδοποιητικά πυρά, εξηγώντας πως στρατιώτες της Βόρειας Κορέας πέρασαν τα σύνορα «περί τις 15:00» (09:00 ώρα Ελλάδας), κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ). Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων πυροβόλησαν προειδοποιητικά, οδηγώντας τους βορειοκορεάτες στρατιώτες σε άμεση αποχώρηση. Όπως διευκρίνισε το επιτελείο της Σεούλ, «οι κινήσεις των βορειοκορεατικών στρατευμάτων παρακολουθούνται στενά».

Κινήσεις Εντάσεων και Εσωτερικός Πολιτικός Μετασχηματισμός

Ο αντιστράτηγος Κο δήλωσε ότι ανταλλάχθηκαν περισσότερες από δέκα προειδοποιητικές βολές πολυβόλου, υποστηρίζοντας πως το περιστατικό αποτελεί «πολύ σοβαρό προηγούμενο» με δυνατότητα να οδηγήσει σε ευρύτερη αναμέτρηση στα σύνορα, όπου σταθμεύει μεγάλος αριθμός στρατευμάτων.

Σε τοποθέτησή του, τόνισε ότι η Βόρεια Κορέα είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε προσπάθεια επέμβασης στις ενέργειες για μόνιμο κλείσιμο των συνόρων, προειδοποιώντας για οποιαδήποτε «εσκεμμένη στρατιωτική πρόκληση».

Η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να κατηγορεί τη Σεούλ για διγλωσσία: καλεί σε διάλογο αλλά παράλληλα εντείνει τις στρατιωτικές εντάσεις. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής Χονγκ Μιν, του Ινστιτούτου για την Εθνική Ενοποίηση της Κορέας, «οι δύο χώρες βρίσκονται στο ναδίρ των διμερών σχέσεων εδώ και χρόνια». Υπενθυμίζεται ότι ο Πόλεμος της Κορέας (1950-1953) δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με ειρηνευτική συμφωνία, παρά μόνο με ανακωχή, με τις δύο χώρες να παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση για πάνω από επτά δεκαετίες.

Τον Απρίλιο, σημειώθηκε ανάλογο περιστατικό με δεκαπέντε βορειοκορεάτες στρατιώτες να περνούν τα σύνορα και το νοτιοκορεατικό στρατό να απαντά με προειδοποιητικά πυρά. Πέρυσι, παρατηρήθηκαν επανειλημμένες παρεισφρήσεις βορειοκορεατών κατά μήκος των συνόρων, που η Σεούλ απέδωσε σε ατυχήματα ή σφάλματα.

Η εκλογή του Λι Τζε-μιουνγκ στη νοτιοκορεατική προεδρία σηματοδότησε αλλαγή πορείας, μετά από παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας που είχε ως αποκορύφωμα την επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον προκάτοχό του, Γιουν Σοκ-γελ, τον Δεκέμβριο. Ο νέος πρόεδρος έχει δεσμευτεί να «σεβαστεί» το πολιτικό σύστημα της Βόρειας Κορέας και να χτίσει «εμπιστοσύνη μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων» των δύο χωρών, υιοθετώντας σαφώς διαφορετική στρατηγική από τον προκάτοχό του.

Διεθνείς Συμμαχίες και Εξοπλισμοί

Ο πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για συνομιλίες που, κατά πληροφορίες, θα επικεντρωθούν στο εμπόριο. Περίπου 28.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν ανεπτυγμένοι στη Νότια Κορέα, συνδράμοντας στην άμυνα της χώρας έναντι πιθανών απειλών από τον βορρά.

Παράλληλα, Σεούλ και Ουάσιγκτον ξεκίνησαν στις 18 Αυγούστου κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, τα οποία θα ολοκληρωθούν στις 28 Αυγούστου. Τα γυμνάσια επικεντρώνονται στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των εντεινόμενων απειλών από τη Βόρεια Κορέα, που συνεχίζει να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και πρόσφατα υπέγραψε αμυντική συμφωνία με τη Ρωσία.

Σε κίνηση εκτόνωσης, η Σεούλ απέσυρε στις αρχές του μήνα τα μεγάφωνα που μετέδιδαν K-Pop, δελτία ειδήσεων και προπαγάνδα στα σύνορα — μια τακτική που, σύμφωνα με τον νοτιοκορεατικό στρατό, η Πιονγκγιάνγκ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αντιγράψει. Ωστόσο, η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν και σημαίνουσα πολιτική φιγούρα στη Βόρεια Κορέα, διέψευσε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.