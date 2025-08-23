Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη βόρεια πολιτεία της Νέας Υόρκης, όταν λεωφορείο που μετέφερε περισσότερους από πενήντα τουρίστες, μεταξύ των οποίων παιδιά, ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Μπάφαλο, οδηγώντας στον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της πολιτείας, οι επιβάτες ήταν ως επί το πλείστον υπήκοοι Ινδίας, Φιλιππίνων και Κίνας. Το σοβαρό αυτό δυστύχημα συνέβη κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, στην ευρύτερη ζώνη των Μεγάλων Λιμνών, ενώ το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από τους δημοφιλείς καταρράκτες του Νιαγάρα με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Αντρέ Ρέι, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό. Ο ίδιος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών, τονίζοντας πως το περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται αποκλειστικά με ανθρώπινο λάθος στο τιμόνι.

Επιχείρηση διάσωσης και μεταφορά τραυματιών

Σύμφωνα με τις αρχές, παρότι δεκάδες τραυματίστηκαν, δεν υπάρχουν πληροφορίες πως η ζωή κάποιου εξ αυτών βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ορισμένοι επιβάτες «παγιδεύτηκαν» εντός του οχήματος, ενώ άλλοι «πετάχτηκαν έξω» τη στιγμή της ανατροπής.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών υπήρξε καθοριστική: οκτώ ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για τη γρήγορη αεροδιακομιδή των τραυματιών, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Mercy Flight, Μάργκαρετ Φερεντίνο. Το κέντρο υγείας της κομητείας Ίρι υποδέχθηκε συνολικά 21 ενήλικες τραυματίες.

Επιπλέον, διασώστες διέθεσαν διερμηνείς στην περιοχή για την επικοινωνία με τους ξένους τουρίστες, διασφαλίζοντας ότι οι τραυματίες λαμβάνουν την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα και ενημέρωση.

Διαφορετικές πληροφορίες για τα θύματα

Σύγχυση επικράτησε νωρίτερα σχετικά με τον αριθμό των παιδιών μεταξύ των νεκρών. Ενώ αρχικά, όπως μετέδωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζέιμς Ο’ Κάλαχαν, υπήρχαν υποψίες για απώλεια ανήλικου, το NBC News διευκρίνισε αργότερα ότι κανένα παιδί τελικά δεν συγκαταλέγεται στους πέντε νεκρούς.

Ο οδηγός του λεωφορείου, που επέζησε και βρίσκεται σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τις αρχές, τέθηκε υπό ανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην ανατροπή.

Αντίδραση της πολιτείας και της κυβέρνησης

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, εξέφρασε τη θλίψη της για το «τραγικό δυστύχημα» με μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ (Twitter). Τόνισε ότι οι τοπικές και πολιτειακές αρχές συντονίστηκαν άμεσα για τη διάσωση και περίθαλψη των θυμάτων, με προτεραιότητα την υποστήριξη όσων επλήγησαν από την τραγωδία.