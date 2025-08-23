Παλαιότερα, πολλοί οδηγοί συνιστούσαν τη χρήση της «νεκράς» κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα σε κατηφόρες, με την πεποίθηση ότι έτσι μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου. Αυτό πράγματι ίσχυε την εποχή που τα αυτοκίνητα διέθεταν καρμπυρατέρ. Σήμερα, όμως, οι κινητήρες λειτουργούν με σύστημα ψεκασμού καυσίμου, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, όταν αφήνεις το γκάζι με επιλεγμένη ταχύτητα στο κιβώτιο, ο ψεκασμός καυσίμου σταματά πλήρως. Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο κινείται στη «νεκρά», ο κινητήρας συνεχίζει να καταναλώνει καύσιμο για να διατηρεί το ρελαντί. Επιπλέον, η χρήση της «νεκράς» μειώνει τον έλεγχο του οχήματος, καθώς δεν είναι δυνατή η άμεση επιτάχυνση σε περίπτωση κινδύνου. Ειδικά σε κατηφόρα, ο οδηγός εξαρτάται αποκλειστικά από τα φρένα, τα οποία μπορεί να υπερθερμανθούν και να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Η συνεχής χρήση της «νεκράς» στα καινούργια αυτοκίνητα κατά την κίνηση προκαλεί επίσης φθορά στον συμπλέκτη και σε άλλα μηχανικά μέρη του οχήματος. Οι ειδικοί τονίζουν ότι όταν το όχημα κινείται σε ευθεία ή κατηφορική διαδρομή, είναι προτιμότερο να παραμένει επιλεγμένη μια σχέση στο κιβώτιο – ιδανικά χαμηλότερη στις κατηφόρες. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται το φρενάρισμα του κινητήρα, περιορίζεται η καταπόνηση των φρένων και, όσο δεν πατιέται το γκάζι, η κατανάλωση καυσίμου είναι μηδενική.

Συνοψίζοντας, η χρήση της «νεκράς» κατά την οδήγηση αποτελεί μια παρωχημένη και επικίνδυνη πρακτική. Όχι μόνο δεν εξοικονομεί καύσιμο, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο για βλάβες και ατυχήματα.