Παραλίγο αποφεύχθηκε η τραγωδία στην παραλία της Ψάθας στο Αλεποχώρι, καθώς δέντρα έπεσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 16 Αυγούστου, με κατοίκους και επισκέπτες να βλέπουν έκπληκτοι δύο μεγάλα δέντρα να πέφτουν πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Από την πτώση τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο καταπλακώθηκε, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ ένα άλλο γλίτωσε με μικροζημιές.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και η Πυροσβεστική και απέκλεισαν το χώρο, προκειμένου να κοπούν και να απομακρυνθούν τα πεσμένα δέντρα.