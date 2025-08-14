Το βαυαρικό Mini, το γερμανικό VW Beetle και το ιταλικό Fiat 500 αποδείχθηκαν «επτάψυχα» στο πέρασμα του χρόνου και αποτελούν την επιτομή της παγκόσμιας αυτοκινητικής ιστορίας. Και τα τρία μοντέλα έχουν διαφορετική καταγωγή αλλά πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

Οι ιστορίες τους άκρως ενδιαφέρουσες. Όπως του VW Beetle που σήμερα ίσως να μην υπήρχε στη γκάμα του γερμανικού ομίλου αν ο Χίτλερ δεν πίεζε τον Πόρσε να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα του …λαού. Από την άλλη το Mini για πάνω από 60 χρόνια, προσφέρει «ισχυρές» δόσεις οδηγικής απόλαυσης παρά τις… μίνι διαστάσεις του ενώ το Fiat 500 συνεχίζει να κλέβει την παράσταση από το 1958.

FIAT 500

To Fiat 500 λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 1957. Ήταν ένα μικροσκοπικό μοντελάκι με «περίεργη» εμφάνιση που το μήκος του δεν ξεπερνούσε τα 3 μέτρα (2,97 μ). Το πρώτο Fiat 500 είχε κάτω από το καπό του ένα μικρού κυβισμού μοτέρ 500 κ.εκ. (εξ ου και το όνομα του) και διακρινόταν για τον τρόπο με τον οποίο «τρύπωνε» στους στενούς δρόμους. Σε επιδόσεις μπορούσε να πιάσει μετά βίας τα 85 χλμ./ώρα ενώ η ισχύς του μοτέρ άγγιζε τους 13 ίππους. Τη δεκαετία του 60 λανσαρίστηκε και σε νέες εκδόσεις, όπως το τρίπορτο station wagon, υπό την ονομασία Fiat 500 K που ήταν κατά 10 εκατοστά μακρύτερο και προσέφερε ακόμη πιο άνετους χώρους. Υπήρξαν και ισχυρότερες σπορ εκδόσεις, από τους οίκους Abarth και Giannini. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1975. Το 2007 εμφανίστηκε ο διάδοχος του προγόνου του.

Mini

Το Mini γεννήθηκε πριν από 60 και πλέον χρόνια. Το δημιούργημα του μικρασιάτη σχεδιαστή Άλεξ Ισιγόνη εξέπληξε τους πάντες: τόσο με τη εξαιρετική αξιοποίηση του εσωτερικού του που μεγιστοποιούσε τον χώρο των επιβατών όσο και με την «παιχνιδιάρικη» εμφάνιση του. Ιστορικά, το πρώτο Mini κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1959 και έκρυβε κάτω από το καπό του ένα μοτέρ 850 ίππων με 34 ίππους. Στο εσωτερικό του μπορούσε να μεταφέρει τέσσερις επιβάτες. Τη δεκαετία του 60 το μικρό μοντελάκι έκανε θραύση με τις σπορ εκδόσεις Cooper ενώ το αγωνιστικό Cooper S κέρδισε το ράλι του Μόντε Κάρλο για τέσσερα συναπτά έτη από το 1964 ως το 1967. Τη δεκαετία του 80, η Mini εξαγοράζετε από την Rover και έτσι το μικρό μοντελάκι – με την ίδια εμφάνιση – συνεχίζει να παράγεται έως και το 2000. Η εταιρεία περνά το 2001 στα χέρια της BMW (μετά το κλείσιμο της Rover) η οποία κατάφερε να ξανά ζωντανέψει τη φίρμα. Σήμερα, το Mini προσφέρεται χάρη στην «μαμά» BMW σε εκδόσεις για όλα τα γούστα ακόμη και ηλεκτρικό!

VW Beetle

Το 1933, ο Χίτλερ ζήτησε από τον Φέρντιναντ Πόρσε να σχεδιάσει ένα μικρό μοντέλο με χαμηλή κατανάλωση που θα απευθυνόταν στον λαό και θα χωρούσε στο εσωτερικό του τέσσερις επιβάτες. Η παραγωγή του ξεκίνησε το 1938. Οι πρώτες γενιές ήταν γνωστές ως «Käfer», που στα γερμανικά σημαίνει «Σκαθάρι». Το εμπορικό του «ξέσπασμα» έγινε τη δεκαετία του 50 και 60, όπου το «σκαθάρι» ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις του άρχισαν να ατονούν τη δεκαετία του 70. Η παραγωγή του σταμάτησε στην Ευρώπη το 1978 ενώ συνεχίστηκε έως το 2003 στο Μεξικό, πάντα με την μορφή του πρώτου Beetle. Συνολικά παρήχθησαν από το 1936 έως και το 2003, 21, εκ. οχήματα παγκοσμίως. Το Beetle νέας γενιάς ξεκίνησε την εμπορική του καριέρα το 1997. Οι νέες γενιές βασίζονται στο σασί του VW Golf και διατηρούν την σχεδιαστική φιλοσοφία του πρώτου μοντέλου. Το μόνο που δεν κράτησε ήταν η κίνηση που πλέον μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς ( οι θρυλικοί σκαραβαίοι είχαν τόσο τον κινητήρα όσο και την κίνηση στους πίσω τροχούς όπως και στις Porsche).