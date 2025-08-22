Το Ανώτατο Εκλογοδικείο (TSE) της Βολιβίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών στις 19 Οκτωβρίου. Οι δύο βασικοί υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την προεδρία είναι ο κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας και ο δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα.

Στον πρώτο γύρο, οι Πας και Κιρόγα συγκέντρωσαν αντίστοιχα 32% και 26,7% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εκπληρώσουν τα κριτήρια που απαιτούνται για απευθείας εκλογή: δηλαδή είτε ποσοστό άνω του 50%, είτε πάνω από 40% με τουλάχιστον δέκα μονάδες διαφορά από τον πλησιέστερο αντίπαλο.

Ιστορικός δεύτερος γύρος στη Βολιβία

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Βολιβία θα πραγματοποιήσει δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών, μετά την υιοθέτηση του αντίστοιχου εκλογικού συστήματος το 2009. Μέχρι σήμερα, η πολιτική κυριαρχία του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) είχε διασφαλίσει συνεχείς νίκες ήδη από τον πρώτο γύρο, τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η μεγαλύτερη έκπληξη στον πρώτο γύρο, που διεξήχθη στις 17 Αυγούστου, προήλθε από την αναπάντεχα υψηλή απόδοση του Ροδρίγο Πας. Ο Πας, ο οποίος δεν θεωρούνταν φαβορί, κατάφερε να αποκλείσει από τη διεκδίκηση τον ισχυρό επιχειρηματία Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα. Παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις ήθελαν τον Δόρια Μεδίνα να προηγείται, τελικά ήρθε τρίτος με 19,6% και έσπευσε να στηρίξει ανοιχτά τον Πας.

Στο χώρο της αριστεράς, ο Ανδρόνικο Ροδρίγκες σημείωσε την καλύτερη επίδοση, συγκεντρώνοντας το 8,5% των ψήφων. Ο υποψήφιος του κυβερνώντος MAS, πρώην υπουργός Εσωτερικών Εδουάρδο δελ Καστίγιο, αρκέστηκε σε ένα πολύ χαμηλό 3,1%.

Η καταλυτική απουσία Μοράλες και το ρεκόρ άκυρων ψηφοδελτίων

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το πολύ υψηλό ποσοστό άκυρων ψηφοδελτίων, που ανήλθε σε 19,8% — το μεγαλύτερο από το 2002. Σε αυτό συνέβαλε και η δημόσια παρότρυνση του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, ο οποίος αποκλείστηκε από τη διαδικασία και αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης, να ριχτούν άκυρα ψηφοδέλτια στις κάλπες.

Οι φετινές προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στις πολιτικές εξελίξεις και σηματοδότησε το τέλος της εικοσαετούς κυριαρχίας του MAS στη διακυβέρνηση της Βολιβίας.