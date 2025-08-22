Χωρίς καμία δημοσιότητα, η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε στη Ρόδο για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές. Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, πρόκειται για μια διαμονή που αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία φιλοξενίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Κατά το σχετικό δημοσίευμα, η παρουσία της Μελόνι στη Ρόδο δεν είχε γίνει αντιληπτή από το κοινό, καθώς η ίδια φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα κατάλυμα που εξασφάλιζε διακριτικότητα. Η αποκάλυψη έγινε μόλις προ ολίγων ημερών, όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, κ. Μάνος Νικολιδάκης, ανέφερε δημόσια ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπήρξε φιλοξενούμενή του.

«Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία» ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιταλίδα πολιτικός αναχώρησε από το νησί πριν από δέκα ημέρες, έχοντας απολαύσει ολιγοήμερες διακοπές που συνδύαζαν ξεκούραση και την ομορφιά της ροδίτικης φύσης.