Η πρόεδρος του δικαστηρίου στη Φλόριντα έλαβε, την Πέμπτη, σημαντική απόφαση που βάζει φρένο στις πρακτικές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη διαχείριση μεταναστών στη συγκεκριμένη πολιτεία. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η απαγόρευση μεταφοράς επιπλέον μεταναστών σε ένα αμφιλεγόμενο κέντρο κράτησης, γνωστό ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες». Παράλληλα, η απόφαση δίνει προθεσμία 60 ημερών για την απομάκρυνση εξοπλισμού, ενόψει του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του κέντρου.

Η αντίδραση των αρχών της Φλόριντα στην ετυμηγορία ήταν άμεση, καθώς προχώρησαν σε κατάθεση έφεσης. Το εν λόγω κέντρο ιδρύθηκε με ταχύτατες διαδικασίες τον Ιούνιο, σε χώρο παλιού αεροδρομίου που βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής των ελών Έβεργκλεϊντς. Η ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες» δόθηκε από τοπικούς αξιωματούχους και τον Λευκό Οίκο, σε μια έμμεση αναφορά στη διαβόητη φυλακή του Σαν Φρανσίσκο, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά καιρούς δηλώσει ότι επιθυμεί να επαναλειτουργήσει.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, στο κέντρο προβλεπόταν η κράτηση έως και 3.000 μεταναστών. Ωστόσο, η λειτουργία του προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις τόσο από περιβαλλοντικές οργανώσεις —λόγω της ευαίσθητης φύσης των Έβεργκλεϊντς— όσο και από οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περιβαλλοντικές και νομικές ενστάσεις

Η δικαστική απόφαση της δικάστριας Κάθλιν Ουίλιαμς εκδόθηκε μετά από σχετική διαδικασία που ξεκίνησαν οι οργανώσεις Friends of the Everglades («Φίλοι των Έβεργκλεϊντς») και Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα»). Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το κέντρο απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής και κατασκευάστηκε χωρίς τη διενέργεια απαραίτητης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως, νωρίτερα τον Αύγουστο, η ίδια δικαστής είχε εκδώσει προσωρινή διαταγή με την οποία σταμάτησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στον χώρο.

Εντολή εκκένωσης και διακοπής λειτουργίας

Στη νεότερη απόφασή της, η δικαστής Ουίλιαμς διέταξε τόσο την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και την πολιτεία της Φλόριντας, με κυβερνήτη τον Ρεπουμπλικανό Ρον ΝτεΣάντις, να αφαιρέσουν —εντός 60 ημερών— όλα τα περιφράγματα, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του κέντρου. Επίσης, επιβλήθηκε απαγόρευση να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

Κριτική για τις συνθήκες κράτησης

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ, συγκεντρώνοντας επικρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Πολλοί κρατούμενοι κατήγγειλαν στο AFP πως οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λουίς Γκονσάλες, μιλώντας τηλεφωνικά από το κέντρο: «Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι. Είναι βασανιστήριο». Ο Γκονσάλες περιέγραψε ότι αναγκαζόταν να μοιράζεται κελί με τριάντα άτομα, σε χώρο που σπάνια καθαριζόταν, με ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και συνεχή παρουσία κουνουπιών.