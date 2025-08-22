Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μια σημαντική επένδυση ύψους 116 εκατ. ευρώ σε 13 νέα έργα με στόχο την αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στις προσκλήσεις της αποστολής της ΕΕ για τους ωκεανούς και τα ύδατα και στοχεύουν, μεταξύ άλλων, σε δράσεις διατήρησης προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, προστασίας μεταναστευτικών ειδών ψαριών, μείωσης των αρνητικών συνεπειών της αλιείας και ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση των θαλασσίων οικοσυστημάτων.

Στα έργα συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς, τοπικές αρχές, σχολεία και επιχειρήσεις, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει ότι τα οφέλη «θα επεκταθούν τόσο στους ωκεανούς και τα ύδατα της ΕΕ όσο και πέραν αυτών».

Δράσεις σε κρίσιμες θαλάσσιες και ποτάμιες λεκάνες

Τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα θα υλοποιηθούν σε καίριες προστατευόμενες περιοχές, όπως ο Εύξεινος Πόντος, ο Δούναβης, η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα, αλλά και στη Μεσόγειο, περιοχές του Ατλαντικού και την Αρκτική.

Ειδικότερα, το έργο SEAMPHONI αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία για τη παρακολούθηση της υπεράκτιας θαλάσσιας βιοποικιλότητας, ενώ το DanubeLifelines αποσκοπεί στην αποκατάσταση των μεταναστευτικών διαδρομών για τα ψάρια στον Δούναβη. Παράλληλα, τα προγράμματα ECO-CATCH και MarineGuardian επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλιείας για τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την προστασία των θαλάσσιων οικοτόπων.

Καινοτομία και επιστημονική αξιολόγηση στην πράξη

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το εμβληματικό πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”, το οποίο έχει ως στόχο να προωθήσει πρωτοποριακές λύσεις σε μείζονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Όπως τονίζει η Επιτροπή, *τα έργα επιλέχθηκαν κατόπιν ανεξάρτητης αξιολόγησης από ειδικούς, με περαιτέρω πληροφορίες για τους δικαιούχους και τους προϋπολογισμούς να είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της αποστολής της ΕΕ*.

Με τη νέα αυτή επένδυση, η ΕΕ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την επαναφορά της υγείας των ωκεανών και των υδάτων, υπογραμμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος στόχος αποτελεί «βασική προτεραιότητα του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς» και θεμέλιο για ένα βιώσιμο μέλλον των επόμενων γενεών.