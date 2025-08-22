Κάπως έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πολύ περισσότερο οι φάσεις των προκριματικών του καλοκαιρού. Και τα πλέι οφ στους προκριματικούς συμπεριλαμβάνονται, άσχετα αν έχουν βαφτιστεί αλλιώς.

Ο ΠΑΟΚ παίζοντας εκτός με τη νταμπλούχο Κροατίας, ήταν έστω και ελάχιστα βελτιωμένος σε σχέση με τον πρώτο αγώνα της προηγούμενης φάσης, κόντρα στην άσημη κυπελλούχο Αυστρίας στην έδρα του. Τότε δεν έχασε ενώ άξιζε να χάσει, σήμερα έχασε ενώ μάλλον δεν έπρεπε. Μέτριο και ισορροπημένο παιγνίδι το σημερινό, χωρίς εκατέρωθεν εξαλλότητες. Το περίεργο είναι πως στο πρώτο ματς με την Βόλφσμπέργκερ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ παραλίγο να την πατήσει, από αντεπιθέσεις. Τομέα στον οποίον εκ των πραγμάτων είναι πιο ευάλωτος, λόγω της πίεσης που συνηθίζει να ασκεί ψηλά.

Και τελικά την πάτησε σήμερα από στημένη φάση, κομμάτι που ελέγχει καλά και δύσκολα του βάζεις γκολ. Από τρεις ουδέτερους αγώνες που τίποτα δεν σου έκανε κλικ, θα έχουμε τουλάχιστον να θυμόμαστε πως είδαμε μαζεμένα όσα δεν περιμέναμε να δούμε. Τον ΠΑΟΚ να μην χάνει όταν έπρεπε και να χάνει όταν δεν έπρεπε. Να μην τρώει γκολ σε αντεπιθέσεις με ξεκάθαρα τετ α τετ και να δέχεται από στημένο. Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα με τους Αυστριακούς στην Τούμπα, είχα γράψει πως κάπως έτσι θα είναι και ο δεύτερος αγώνας.

Και τελικά έτσι ήταν, άσχετα αν ο Λουτσέσκου είχε διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι η Βολφσμπέργκερ θα αναγκαστεί να παίξει πιο ανοιχτά για να σκοράρει. Την ίδια εκτίμηση κάνω και για τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης. Οι Κροάτες θα παίξουν όπως σήμερα. Δεν πρόκειται να κλειστούν σε υπερθετικό βαθμό, θα το κάνουν όσο το έκαναν σήμερα. Επιδιώκοντας να κερδίσουν την μάχη του κέντρου, χωρίς περαιτέρω ρίσκα. Δεν το έχουν και ανάγκη άλλωστε.

Παρόμοια με την σημερινή, θα είναι όμως και η προσέγγιση του ΠΑΟΚ. Με το μυαλό και στην άμυνα, γιατί με 1-0 σε βάρος σου, έτσι και δεχτείς πρώτος γκολ θα πρέπει να προσαρμόζεσαι στην ιδέα του Conference πριν τη λήξη του 90λεπτου. Κατά τα λοιπά, επίσης προσπάθεια να πάρει το κέντρο, να πιέσει την πρώτη μπάλα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως η Ριέκα δεν θα ανοιχτεί και πολύ…