Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στην τελευταία αναμέτρηση για το Τουρνουά Ακρόπολις 2025, λίγες μέρες πριν συναντηθούν ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025.

Οι Ιταλοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στην προετοιμασία απέναντι στη Λετονία, ενώ η Εθνική μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες. Η Εθνική θα παραταχθεί με 13 διαθέσιμους παίκτες. Εκτός αγώνα θα μείνουν οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου.

Η σύνθεση της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος.