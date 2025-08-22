Την Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα αναδρομικά ποσά που ορίζονται βάσει του άρθρου 34 του Ν. 5018/2023. Η καταβολή αφορά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, το μέτρο απευθύνεται σε 47.055 συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Λεπτομέρειες προκύπτουσες από την εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης, εντοπίστηκαν οι παρακάτω επιμέρους κατηγορίες:

7.318 συνταξιούχοι έχουν ήδη εισπράξει αναδρομικά για το επίμαχο διάστημα και οι περιπτώσεις τους τίθενται υπό επανέλεγχο για την ορθή διεκπεραίωση.

έχουν ήδη εισπράξει αναδρομικά για το επίμαχο διάστημα και οι περιπτώσεις τους τίθενται υπό για την ορθή διεκπεραίωση. Για 17.419 συνταξιούχους, το τελικό υπόλοιπο είναι μηδενικό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προκύπτει νέα καταβολή αναδρομικών.

Δέσμευση για αξιοπιστία στις πληρωμές

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επισημαίνει πως παραμένει “προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους”, ακολουθώντας τις θεσμικές της δεσμεύσεις για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.