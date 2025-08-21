Οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, να απαιτούν ανεπίσημα από ναυτιλιακούς πράκτορες την υποβολή γραπτών δηλώσεων που να βεβαιώνουν πως τα πλοία που προσεγγίζουν τα τουρκικά λιμάνια δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν φορτία στρατιωτικού ή επικίνδυνου χαρακτήρα με προορισμό τη συγκεκριμένη χώρα. Όπως επισημάνθηκε από δύο ανεξάρτητες ναυτιλιακές πηγές, η οδηγία αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα μέσω εγκυκλίου, αλλά μεταδίδεται προφορικά από το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος προς τους λιμενικούς πράκτορες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρακτική αυτή φαίνεται να εφαρμόζεται σε όλα τα λιμάνια της Τουρκίας, χωρίς να υπάρχει σαφής γραπτή κατεύθυνση από τις αρμόδιες αρχές. Οι ναυτιλιακοί πράκτορες καλούνται να προσκομίσουν εγγυητικές επιστολές με τις οποίες διαβεβαιώνουν ότι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πλοίων δεν διατηρούν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ. Επιπλέον, τα πλοία δεν πρέπει να μεταφέρουν εκρηκτικές ύλες, ραδιενεργά υλικά ή στρατιωτικό εξοπλισμό με τελικό προορισμό το Ισραήλ, σύμφωνα με τη δεύτερη ναυτιλιακή πηγή, που τόνισε το εύρος της απαίτησης.

Αντίκτυπος των Νέων Απαιτήσεων στη Ναυτιλιακή Δραστηριότητα

Το τουρκικό Υπουργείο Μεταφορών προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τη νέα διαδικασία, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για τοποθέτηση επί του ζητήματος. Η κίνηση αυτή θεωρείται από αναλυτές ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αποστασιοποίησης που εφαρμόζει η Άγκυρα έναντι του Ισραήλ, με φόντο τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στη Γάζα και την εμπλοκή της οργάνωσης Χαμάς.

Υπενθυμίζεται πως το 2023, η Τουρκία ανακοίνωσε τη διακοπή εμπορικών συναλλαγών ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως με το Ισραήλ, σε μια κίνηση που αποδίδεται στις εξελίξεις του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η νέα αυτή απαίτηση για εγγυητικές επιστολές ενισχύει το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, επηρεάζοντας άμεσα τον τομέα της ναυτιλίας και τη διέλευση φορτίων από τα τουρκικά λιμάνια.