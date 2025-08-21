Πέρασαν 100 ημέρες (και κάτι παραπάνω) από την εκλογή του νέου Πάπα, Λέοντα ΙΔ’, στις 8 Μαΐου, όταν πρωτοεμφανίστηκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Από τότε, το σύντομο αυτό διάστημα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη επιφύλαξη, έντονη διπλωματικότητα και έλλειψη σημαντικών αποφάσεων, καθώς ο νέος Ποντίφικας φαίνεται να προτιμά πρώτα να παρατηρεί και να ακούει.

Ο Αμερικανός Πάπας, Ρόμπερτ Πρεβόστ, ο οποίος θα κλείσει τα 70 του τον Σεπτέμβριο, έχει ήδη δώσει ένα σαφές στίγμα επιστροφής στην παράδοση, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, πάπα Φραγκίσκο. Η επαναφορά παραδοσιακών ενδυμάτων –όπως η κόκκινη μούτσετα και τα λευκά παντελόνια κάτω από τη στολή–, η επιστροφή στο Αποστολικό Παλάτι ως κατοικία, η θερινή παραμονή στο Καστέλ Γκαντόλφο και η αναβίωση της λιτανείας του Σώματος και Αίματος του Χριστού στους δρόμους της Ρώμης υπό το παραπέτασμα είναι χαρακτηριστικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει ακόμη σοβαρές αλλαγές στη Ρωμαϊκή Κουρία ή σε διορισμούς, πέραν του προσωπικού του γραμματέα. Όπως σημειώνει ο ιστορικός Αντρέα Ρικάρντι, ιδρυτής της Κοινότητας του Σαντ’ Ετζίντιο, «δεν πρέπει να ερμηνεύουμε την απουσία διορισμών ως αδυναμία. Δεν θα είναι αυτοί που θα αποκαλύψουν το πραγματικό πρόσωπο του Πάπα Πρεβόστ».

Η Ίνες Σαν Μαρτίν, υπεύθυνη επικοινωνίας των Ποντιφικών Ιεραποστολικών Έργων στις ΗΠΑ, τονίζει ότι ο Λέων ΙΔ’ αφιέρωσε αυτούς τους πρώτους τρεις μήνες στην παρατήρηση και στην ακρόαση, αποφεύγοντας θορυβώδεις ενέργειες ή ριζοσπαστικές αλλαγές. Η ηγεσία του χαρακτηρίζεται από το πνεύμα του Αγίου Αυγουστίνου, δίνοντας έμφαση στην πνευματικότητα, στη φιλία ως μορφή κοινότητας και στην έμπρακτη αγάπη.

Ορισμένοι θεώρησαν ότι η συγκρατημένη του παρουσία και οι δομημένοι του λόγοι δεν του επέτρεψαν να συνδεθεί με το πλήθος του ενός εκατομμυρίου νέων στο Τοργκατά, στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου της Νεολαίας. Ωστόσο, άλλοι διακρίνουν σε αυτόν έναν ηγέτη «όχι ιδιαίτερα συμπαθή, αλλά με βαθιά ενσυναίσθηση».

Ενδεικτικό της συναινετικής του διάθεσης είναι και ο διορισμός του καρδιναλίου Ρόμπερτ Σαρά –συχνά αντίθετου προς τον Φραγκίσκο– ως εκπροσώπου του σε εορτασμό στη Γαλλία, κίνηση που ερμηνεύθηκε ως μήνυμα ειρήνευσης.

Στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής, ο νέος Πάπας διατηρεί μια ξεκάθαρα διπλωματική γραμμή, με συγκρατημένες παρεμβάσεις. Στις τοποθετήσεις του έχει εκφράσει την υπεράσπιση της παραδοσιακής οικογένειας «αποτελούμενης αποκλειστικά από άνδρα και γυναίκα», της ζωής σε όλες τις φάσεις της και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ έχει καταδικάσει τον εξοπλισμό των κρατών.

Σε μια εποχή γεμάτη συγκρούσεις, έχει καλέσει επανειλημμένα για ειρήνη, αν και με επιλεκτικές δημόσιες παρεμβάσεις. Καταδίκασε τις επιθέσεις στη Γάζα και τη συνεπαγόμενη ανθρωπιστική κρίση, χωρίς όμως να κάνει αναφορές στις γενικές ακροάσεις. Προσέφερε το Βατικανό ως τόπο διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επικοινώνησε απευθείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και συνάντησε τον απεσταλμένο του Πατριάρχη Κύριλλου, ενώ δέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δύο φορές σε λιγότερο από τρεις μήνες.

Ο Λέων ΙΔ’ ξεκινά τη θητεία του με σταθερότητα, προσοχή και διάθεση συμφιλίωσης. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να αποκαλύψουν περισσότερα για την κατεύθυνση του παπισμού του, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος προσαρμογής και πλησιάζουν οι πρώτες κρίσιμες αποφάσεις. Θα πρέπει αυτές βέβαια να αποδειχθούν πετυχημένες σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις…

