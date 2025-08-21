Ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών βρέθηκε νεκρός αργά το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου στο Κάτω Ραπτόπουλο Ευρυτανίας δίπλα στο ποτάμι.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει από νωρίς να αλλάξει τις σωλήνες, για να ποτίσει τα χωράφια του, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι πέφτοντας από ύψος στην περιοχή Συγγέρι. Όταν οι δικοί του άνθρωποι έφτασαν ψάχνοντας στο σημείο, αφού προηγουμένως είχαν ανησυχήσει που δεν απαντούσε στις κλήσεις τους, τον είδαν πεσμένο και χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν ασθενοφόρο και τις αρχές.

Δυστυχώς όμως ήταν αργά για τον 56χρονο, ο οποίος εργαζόταν και διέμενε στην Αθήνα και είχε ανεβεί για διακοπές και δουλειές στο αγαπημένο του χωριό. Η τραγική είδηση μαθεύτηκε γρήγορα στο Κάτω Ραπτόπουλο, που βυθίστηκε στο πένθος, καθώς όπως αναφέρει το lamiareport.gr, επρόκειτο για έναν αγαπητό άνθρωπο, μέλος πολυμελούς οικογένειας.