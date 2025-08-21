Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή, 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων, όταν 52 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Γυθείου. Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ανταποκρινόμενο σε κλήση για βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, δέκα από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι υπόλοιποι 42 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε φορτηγό πλοίο υπό ιταλική σημαία που περιπολούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οι δυνάμεις του λιμεναρχείου και του ΕΚΣΕΔ έδρασαν άμεσα και συντονισμένα, αποτρέποντας κάθε κίνδυνο για τη ζωή των επιβαινόντων.

Διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικός έλεγχος στους διασωθέντες

Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Γυθείου, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και ο απαραίτητος υγειονομικός έλεγχος. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, η ενδελεχής καταγραφή και η φροντίδα για την υγεία τους λαμβάνουν χώρα βάσει πρωτοκόλλων, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας τόσο των ίδιων των διασωθέντων όσο και της τοπικής κοινότητας.