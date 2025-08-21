Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Από τις αρχές του 2025 έχουν καταγραφεί 47 εγχώρια κρούσματα. Από αυτά, τα 11 χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ δύο ασθενείς εισήχθησαν σε ΜΕΘ.

Κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αττικής, της ανατολικής και κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη Θράκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών.