Νέες νυχτερινές επιθέσεις εξαπέλυσε η Ρωσία σε κρίσιμες ουκρανικές περιοχές, όπως το Σούμι, το Ντονέτσκ και η Οδησσός, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε τα πλήγματα ως «επιθέσεις επίδειξης ισχύος», τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω πίεση στη Μόσχα.

Σημαντικές απώλειες και καταστροφές στις ουκρανικές πόλεις

Στην περιοχή του Σούμι, τραυματίστηκαν συνολικά 14 άτομα μετά από επίθεση με drone, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, ηλικίας 5 μηνών, 4 και 6 ετών. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι τοπικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες.

Παράλληλα, στην Κοστιαντινίφκα του Ντονέτσκ, μια βόμβα ολίσθησης (glide bomb) έπληξε συγκρότημα κατοικιών, αφήνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους θαμμένους κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε δύσκολες συνθήκες, με εθελοντές και διασώστες να αναζητούν επιζώντες.

Στην Οδησσό, στόχος αποτέλεσε σταθμός διανομής φυσικού αερίου, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια της ενεργειακής υποδομής της ευρύτερης περιοχής.

Επέκταση των επιθέσεων και αντίδραση Ζελένσκι

Οι περιοχές του Χερνίχιβ, του Χάρκιβ (Χάρκοβο) και της Πολτάβα χτυπήθηκαν επίσης, με τη ρωσική επίθεση να περιλαμβάνει συνολικά 60 drone και έναν βαλλιστικό πύραυλο, όπως αναφέρουν ουκρανικές πηγές.

Σε σχετική ανάρτησή του στο Χ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως «όλες αυτές οι επιθέσεις επίδειξης ισχύος επιβεβαιώνουν μόνο την ανάγκη άσκησης πίεσης επί της Μόσχας, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων μέχρι η διπλωματία να φέρει αποτελέσματα». Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους διεθνείς εταίρους που στηρίζουν τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου, υπογραμμίζοντας: «Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη, εργαζόμαστε κάθε μέρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την διασφάλιση πραγματικής και αξιόπιστης ειρήνης».