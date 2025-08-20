Ο πάπας Λέων ΙΔ’, ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για την πορεία των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό πριν επιστρέψει στο Βατικανό από την θερινή του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, δήλωσε:

«Υπάρχει ελπίδα, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά», προσθέτοντας ότι μιλάει συνεχώς με ορισμένους από τους ηγέτες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική αυτή φάση.

Πρίν από λίγο, παράλληλα, ο Αμερικανός ποντίφικας ζητησε απο τους καθολικούς πιστούς «να συμπεριλάβουν στις προσευχές τους την ικεσία για μια αφοπλισμένη και αφοπλιστική ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία».

Ο ταγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απηύθυνε έκκληση προς τους πιστούς να νηστέψουν και να προσευχηθούν μεθαύριο, Παρασκευή, «ικετεύοντας τον Κύριο να δωρίσει αλήθεια και δικαιοσύνη και να σκουπίσει τα δάκρυα όσων υποφέρουν εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων».

Σύμφωνα, τέλος, με τον Αμερικανό καρδινάλιο Ρέιμοντ Λέο Μπούρκε, «πρόκειται να υπάρξει διάλογος του Τραμπ με τον πάπα Λέοντα, με στόχο να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία».