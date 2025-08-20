Το Ισραήλ ενέκρινε πρόσφατα την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη, ένα ζήτημα που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ότι απειλεί κάθε προοπτική για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Η συγκεκριμένη κίνηση, γνωστή ως “σχέδιο E1”, προκαλεί ανησυχία διότι αναμένεται να διαχωρίσει τα παλαιστινιακά εδάφη, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια ανάμεσά τους.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος του εβραϊκού οικισμού Μααλέ Αντουμίμ, Γκι Γιφράχ, «η πολιτική ηγεσία ενέκρινε το σχέδιο για την οικοδόμηση της συνοικίας E1». Το σχέδιο E1 παρέμενε παγωμένο από το 2012, λόγω έντονων διεθνών πιέσεων και εκκλήσεων για διακοπή του έργου, κυρίως από Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της Ε.Ε.

Σημασία και Διεθνείς Αντιδράσεις

Η ανακοίνωση της έγκρισης ήρθε από τον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, γνωστό για τη θέση του υπέρ του εποικισμού. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ, που κάλεσαν το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι διακυβεύεται η λύση των δύο κρατών.

Το E1 αποσκοπεί στη σύνδεση του οικισμού Μααλέ Αντουμίμ με την Ανατολική Ιερουσαλήμ, διαχωρίζοντας έτσι την πόλη που οι Παλαιστίνιοι θεωρούν μελλοντική πρωτεύουσά τους από τα υπόλοιπα παλαιστινιακά εδάφη. Κατά την διεθνή κοινότητα, οι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη και η κατοχή θεωρούνται παράνομες.

Εντεινόμενη Ένταση

Οργανώσεις όπως η Peace Now, που παρακολουθούν τις εποικιστικές δραστηριότητες στην περιοχή, κατήγγειλαν την πρόοδο του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι «το E1 είναι μοιραίο για κάθε πιθανότητα επίτευξης της λύσης των δύο κρατών». Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Στέγασης ενέκρινε την κατασκευή 3.300 κατοικιών στην περιοχή, επιδεινώνοντας περαιτέρω το κλίμα.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία αντέδρασαν επιβάλλοντας κυρώσεις τόσο στον Σμότριτς όσο και στον επίσης ακροδεξιό υπουργό Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατηγορώντας τους για την υποκίνηση βίας από τους εποίκους κατά των Παλαιστινίων κατοίκων.

Τέλεος παρά τις εκκλήσεις πολλών δυτικών χωρών για παύση της επέκτασης των οικισμών, το Ισραήλ συνεχίζει τις σχετικές εργασίες, ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα η βία κλιμακώνεται στη Δυτική Όχθη: οι επιθέσεις κατά Παλαιστινίων αυξάνονται και οι εβραϊκοί οικισμοί εξαπλώνονται σταθερά, επιτείνοντας τη διεθνή ανησυχία για τη σταθερότητα της περιοχής.