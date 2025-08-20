Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ θα επικεντρωθούν σήμερα, Τετάρτη 20/8, στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης. Η συζήτηση έρχεται μετά τις συναντήσεις των ευρωπαίων ηγετών και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοίωσε ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική συμμαχία θα συζητήσουν για την κατάσταση στην Ουκρανία και «την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών».

Οι σύμμαχοι του Κιέβου διαπραγματεύονται τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να παράσχουν στην Ουκρανία στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα, ώστε να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση στη χώρα αυτή.

Οι συζητήσεις επιταχύνθηκαν μετά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακολούθησε, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, η σύνοδος μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλών Ευρωπαίων ηγετών.

Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να γίνουν πολλές συναντήσεις, σε διάφορα επίπεδα και σχήματα, ώστε να εξεταστούν οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, που προεδρεύει της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι θα συνεδριάσουν σήμερα με τηλεδιάσκεψη οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων άμυνας των 32 χωρών μελών της Συμμαχίας.

Tomorrow via videoconference, I’ll host a meeting of the Chiefs of Defence of the 32 Allied Nations. Gen Grynkewich, SACEUR, will also attend, his first participation to a Military Committee meeting. As diplomatic efforts to secure peace in #Ukraine progress,​ looking forward to… pic.twitter.com/G0Pb4ulMsq — Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE – NATO CMC (@CMC_NATO) August 19, 2025

Τι είναι μέχρι σήμερα γνωστό για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Χθες, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος για την παροχή αεροπορικής στρατιωτικής υποστήριξης ως εγγύησης ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ρωσία, αποκλείοντας πάντως το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, αποστολή που καλούνται να αναλάβουν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν δυνάμεις επί τόπου», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Fox News αναφερόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας τους οποίους είχε υποδεχθεί την προηγουμένη στο Οβάλ Γραφείο.

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι τυχόν ειρηνευτική διευθέτηση θα πρέπει να εγγυάται την «ασφάλειά» της και την ασφάλεια των ρωσόφωνων της Ουκρανίας, ένα από τα προσχήματα που χρησιμοποίησε το Κρεμλίνο για να εισβάλει τον Φεβρουάριο 2022 στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τρεις ημέρες μετά την συνάντηση της Αλάσκας.

Ολοι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο και δήλωσαν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποδεχθεί επί της αρχής μία συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Πούτιν πρότεινε σε τηλεφώνημα με τον Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας να συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο στην Μόσχα, σύμφωνα με τρεις πηγές, αλλά ο Ζελένσκι το αρνήθηκε.

Χθες, ο συνασπισμός των προθύμων, στον οποίο συμμετέχουν περί τις 30 χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, συνεδρίασε υπό τη αιγίδα του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Ουάσινγκτον.

Ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες σχεδιασμού θα έλθουν σε επαφή τις προσεχείς ημέρες για να προετοιμάσουν την ανάπτυξη δύναμης διασφάλισης αν τερματισθούν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κιρ Στάρμερ.

Διότι το Κίεβο φοβάται ότι, ακόμη και μετά την επίτευξη συμφωνίας, η Μόσχα θα ξαναεπιχειρήσει εισβολή.

Το ίδιο φαίνεται ότι σκέφτεται και ο Εμανουέλ Μακρόν που δήλωσε χθες ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του» και ζήτησε από τους Ευρωπαίους να μην είναι αφελείς μπροστά σε μία Ρωσία που θα είναι «διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη».

«Από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI ο Εμανουέλ Μακρόν που πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».