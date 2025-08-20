Αποκαλυπτική υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος ήρθε στο φως στη Μιανμάρ, με δράστες εγκληματικά κυκλώματα που στρατολογούν και εκμεταλλεύονται Κινέζους μετανάστες εργάτες. Αφορμή για τις έρευνες στάθηκε η απαγωγή ενός 19χρονου από τη Γκουανγκζού της Κίνας, ο οποίος παρασύρθηκε από μια 17χρονη που δρούσε ως δόλωμα για λογαριασμό των κυκλωμάτων.

Ο νεαρός γνωρίστηκε με την κοπέλα σε αίθουσα μπιλιάρδου. Η γοητεία της, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα πολυτελή αξεσουάρ και οι προσεγμένες κινήσεις ήταν καθοριστικά. Σύμφωνα με την αδερφή του, ο 19χρονος πίστεψαν ότι βρήκε τη «γυναίκα της ζωής του». Η ίδια ισχυριζόταν πως προερχόταν από εξέχουσα οικογένεια, με στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και επενδύσεις σε πολλές επιχειρήσεις.

Λίγες ημέρες μετά, πρότεινε στον Χουάνγκ να ταξιδέψουν μαζί στη Μιανμάρ, όπου δήθεν είχε οικογενειακή επιχείρηση. Μετά την άφιξή τους στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή. Στα σύνορα, η κοπέλα αποχώρησε με πρόφαση μια συνάντηση και ο νεαρός βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλη συμμορία. Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε πως η 17χρονη είχε πληρωθεί 100.000 γιουάν (περίπου 10.300 λίρες) για τη συμμετοχή της στην απαγωγή.

Όπως αναφέρουν οι Times, ο Χουάνγκ κρατήθηκε αιχμάλωτος για τέσσερις μήνες, υπέστη ξυλοδαρμούς και σοβαρό υποσιτισμό – με αποτέλεσμα να παρουσιάσει μόνιμο πρόβλημα ακοής. Κατά τη διάρκεια της ομηρίας, κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, η οποία κατέβαλε λύτρα ύψους 350.000 γιουάν (36.000 λίρες), ώστε να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι εξαναγκάστηκε να εργάζεται από 16 έως 20 ώρες την ημέρα, ενώ σε κάθε αποτυχία επίτευξης των «στόχων» του, τον τιμωρούσαν με ξυλοδαρμό με σιδερένια ράβδο.

Διακρατικό οργανωμένο έγκλημα και νομικά κενά

Η 17χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά την επιστροφή της από διακοπές στην Ταϊλάνδη. Παρότι παραδέχθηκε ότι ξόδεψε το χρηματικό ποσό της απαγωγής για διασκεδάσεις, δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων λόγω νομικής ασάφειας: σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, ως θύματα εμπορίας ανθρώπων θεωρούνται αποκλειστικά γυναίκες και παιδιά – ενώ ο Χουάνγκ είναι ενήλικας. Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να της απαγγελθεί κατηγορία για απάτη, με βάση τους ψευδείς ισχυρισμούς για οικογενειακή επιχείρηση στη Μιανμάρ.

Εκατοντάδες αθέατα θύματα σε “στρατόπεδα απάτης”

Η χούντα της Μιανμάρ έχει χάσει τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της επικράτειας, τα οποία πλέον ελέγχονται είτε από αντάρτικες ομάδες είτε από εγκληματικές διασυνοριακές οργανώσεις. Πολλές ομάδες διευθύνονται από εθνοτικούς Κινέζους. Χιλιάδες Κινέζοι μετανάστες δελεάζονται με υποσχέσεις εργασίας και καταλήγουν σε “στρατόπεδα απάτης”, όπου κρατούνται υπό συνθήκες φυλάκισης και υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες, όπως τηλεφωνικές απάτες ή διαδικτυακή πορνεία.

Τα περισσότερα θύματα συναντούν τους “στρατολόγους” στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ και μεταφέρονται κρυφά πέρα από τα σύνορα της Μιανμάρ. Αν και ο Χουάνγκ κατάφερε να διαφύγει, η τύχη χιλιάδων άλλων Κινέζων παραμένει άγνωστη.