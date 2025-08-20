Το Ισραήλ επιμένει με αμετακίνητη στάση στην απελευθέρωση «όλων των ομήρων» που παραμένουν για 684η συνεχόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικής πηγής στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε με φόντο τη νέα πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση πυρός διάρκειας δύο μηνών και απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις.

Μετά από 22 μήνες πολέμου, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έκανε γνωστό ότι αποδέχεται τη διαμεσολαβητική πρόταση των Κατάρ, Αιγύπτου και ΗΠΑ για δίμηνη κατάπαυση του πυρός, που περιλαμβάνει απελευθέρωση ομήρων σε δύο διαδοχικά στάδια.

Ωστόσο, το Ισραήλ διαμηνύει πως «δεν έχει αλλάξει» την πολιτική του και συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων, όπως προσδιορίζουν οι κυβερνητικές αρχές υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ως βασικό όρο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση του πολέμου κατά της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», τονίζεται από την ίδια κυβερνητική πηγή, εν αναμονή της επίσημης ισραηλινής απάντησης προς τους μεσολαβητές.

Στρατιωτικές Επιχειρήσεις και Διπλωματική Κίνηση

Η νέα αυτή διπλωματική κινητικότητα εκδηλώθηκε την ώρα που ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζει επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών προσφύγων, στο πλαίσιο των διακηρυγμένων στόχων να εξουδετερωθεί η Χαμάς και να επιστραφούν όλοι οι όμηροι.

Το Κατάρ χαρακτήρισε «πολύ θετική» την απάντηση της Χαμάς και σημείωσε ότι η πρόταση κατάπαυσης βασίζεται σε αμερικανική πρόταση που είχε ήδη αποδεχτεί το Ισραήλ, αν και το εμιράτο απέφυγε να προβεί σε πρόβλεψη για την τελική επιτυχία της διαδικασίας.

Η συμφωνία αντλεί από προηγούμενη πρόταση του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, που προέβλεπε την απελευθέρωση 10 ομήρων εν ζωή και την επιστροφή 18 σορών, με αντάλλαγμα δίμηνη κατάπαυση και έναρξη διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου, σύμφωνα με την ισραηλινή κρατική ραδιοφωνία Kan.

Ο Ιζάτ αρ Ρισκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε: «Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ελπίζουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα παρεμβάλει εμπόδια και κωλύματα» ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας.

Παράλληλα, ακροδεξιοί υπουργοί, με επικεφαλής τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου να μην «συνθηκολογήσει» με τη Χαμάς, τονίζοντας ότι «δεν έχει εντολή να κλείσει επιμέρους συμφωνία».

Από την πλευρά της Χαμάς, ο Μπασέμ Ναΐμ κατηγόρησε, μέσω Facebook, τον Νετανιάχου ότι επιδιώκει τη συνέχιση του πολέμου και «εθνική κάθαρση».

Αδιέξοδο Παρά τις Διαμεσολαβήσεις

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των διεθνών μεσολαβητών, οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν κατορθώνουν να συμφωνήσουν σε διαρκή κατάπαυση, ενώ ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας. Η κρίση ξεκίνησε με την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 49 εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον 27 θεωρούνται νεκροί σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Δύο συμφωνίες κατάπαυσης, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, οδήγησαν στην απελευθέρωση δεκάδων ομήρων – ζωντανών ή νεκρών – με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινά σωφρονιστικά ιδρύματα.

Επιχειρησιακές Εξελίξεις και Ανθρωπιστικές Συνέπειες

Η νέα πρόταση κατατέθηκε μετά την έγκριση σχεδίου από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπως παρουσίασε το γενικό επιτελείο στο υπουργείο Άμυνας.

Στο πεδίο των μαχών, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν πρόσφατα σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις συνοικίες Ζαϊτούν και Σάμπρα. Κάτοικοι αναφέρουν ότι «οι εκρήξεις δεν σταματούν» και πως άρματα μάχης, πυροβολικό και drones επιχειρούν διαρκώς στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην καταστροφή των στρατιωτικών «δυνατοτήτων» της Χαμάς, υπογραμμίζοντας πως «τηρούνται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου» και λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Ανακοίνωσε, επίσης, πλήγμα κατά μαχητή της Χαμάς στη Χαν Γιούνις (νότια Γάζα).

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Walla, η 99η μεραρχία του ισραηλινού στρατού πλησιάζει στην ολοκλήρωση της κατάληψης στη Ζαϊτούν, με επόμενο στόχο την περιοχή Σάμπρα.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών, πάνω από δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας βρίσκονται σε πολιορκία, υπό την απειλή εκτεταμένου λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί σκόπιμης πρόκλησης λιμού, τονίζοντας ότι επιτρέπει τη διέλευση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη δοκιμαζόμενη περιοχή.

Παρόλα αυτά, ο ΟΗΕ κατήγγειλε πρόσφατα ότι δεν του παρέχονται άδειες για τη διανομή σκηνών στους πληγέντες, ενώ το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Ισραήλ προβλέπει την αναγκαστική μετακίνηση των κατοίκων της μεγαλύτερης πόλης της Γάζας προς νότο.

Τραγικός Απολογισμός του Πολέμου

Η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Από τότε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 62.064 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων η πλειονότητα είναι άμαχοι, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς — στοιχεία που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει αξιόπιστα.