Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε πλήγμα σε λιμενική υποδομή, η οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών δυνάμεων με καύσιμα. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του λιμανιού που επλήγη.

Παρότι η επίσημη ανακοίνωση της ρωσικής πλευράς δεν κατονομάζει τον συγκεκριμένο λιμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει προηγουμένως πως ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε σταθμό διανομής αερίου στη νότια περιφέρεια της Οδησσού. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η επίθεση στοχεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που εξυπηρετούν τον στρατό αλλά και τους πολίτες της περιοχής.

Στρατιωτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία

Στην ίδια ανακοίνωση, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει πως οι δυνάμεις του κατάφεραν να καταλάβουν τους οικισμούς Πανκίβκα και Σουχετσκέ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και τον οικισμό Νοβογκεοργκιίβκα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ. Η κατάληψη αυτών των περιοχών έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών της Μόσχας να εδραιώσει την παρουσία της στα ανατολικά και κεντροανατολικά μέτωπα του πολέμου.

Οι οικισμοί Πανκίβκα και Σουχετσκέ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται κοντά στον τομέα όπου την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός κατάφερε να διασπάσει την ουκρανική άμυνα, ανάμεσα στο Ποκρόφσκ και την Κοστιαντινίβκα. Ωστόσο, ουκρανικές ενισχύσεις που έφτασαν στην περιοχή φέρεται να ανέκοψαν την περαιτέρω προέλαση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, συγκρατώντας τη δυναμική της επίθεσης και σταθεροποιώντας προσωρινά το μέτωπο.

Σημασία της περιοχής Νοβογκεοργκιίβκα

Ο οικισμός Νοβογκεοργκιίβκα έχει συμβολικό αλλά και στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς η περιοχή είχε βρεθεί για πρώτη φορά υπό ρωσικό έλεγχο τον Ιούλιο. Με την προέλαση αυτή, τα ρωσικά στρατεύματα διεύρυναν το μέτωπο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην εξέλιξη των συγκρούσεων και αυξάνοντας την πίεση στις ουκρανικές δυνάμεις της περιοχής.

Οι συγκρούσεις στις παραπάνω περιοχές αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στη συνεχιζόμενη ένταση και την αβεβαιότητα που επικρατεί στο μέτωπο της Ουκρανίας, με τα δεδομένα να μεταβάλλονται διαρκώς και τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.