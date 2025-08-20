Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Οι γκρίζες ζώνες της βαθμολογίας

• Γιατί οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν προς το τέλος απέκτησαν πλεονέκτημα έναντι όσων εξετάστηκαν στην αρχή

• Πώς αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να εξασφαλίσει ακόμα και προβάδισμα στον διορισμό

============

Μόναχο 1938 – Βαλτική 1940

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

• Γιατί η παραχώρηση εδαφών από την Τσεχοσλοβακία το 1938 στοιχειώνει τη Δύση

• Γιατί η μη αναγνώριση της προσάρτησης της Βαλτικής από τη Σοβιετική Ενωση το 1940 αποτελεί οδηγό για τις σημερινές διαπραγματεύσεις

• Γιατί η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει μέχρι τέλους στο πλευρό της Ουκρανίας

============

Συνταξιούχοι

Εντεκα επιδόματα τον Νοέμβριο

• Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι • Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

============

Συμμαχία

Τι σημαίνει η εξαγορά της ΕΛΒΟ από τους Ισραηλινούς

• Η στρατηγική σχέση Αθήνας και Ιερουσαλήμ και τα επόμενα βήματα

============

Πολιτικό παρασκήνιο

Ασκήσεις ηρεμίας από Μαξίμου ενόψει ΔΕΘ

Το εκλογικό όριο 5% «ζυγίζουν» ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

============

Σχέδιο Νετανιάχου

Θέλει να στείλει τους Παλαιστινίους στο Νότιο Σουδάν

============

Δικαιώματα

Νέα επεισόδια στον πόλεμο του 007

============

Ευρώπη

Γιατί φουσκώνουν τα πανιά της Ακροδεξιάς

============

Δυστοπία

Επιστροφή στην εποχή του Οργουελ

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ελλάδα – Λετονία

Με τον Γιάννη στην τελική ευθεία για το Ευρωμπάσκετ

Diamond League

Καραλής παντός καιρού πέρασε και υπό βροχή τα 6 μέτρα

Ολυμπιακός

Ο αγώνας ταχύτητας Εσε – Ελ Κααμπί με φόντο την πρεμιέρα