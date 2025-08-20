Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Διαγωνισμός ΑΣΕΠ
Οι γκρίζες ζώνες της βαθμολογίας
• Γιατί οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν προς το τέλος απέκτησαν πλεονέκτημα έναντι όσων εξετάστηκαν στην αρχή
• Πώς αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να εξασφαλίσει ακόμα και προβάδισμα στον διορισμό
============
Μόναχο 1938 – Βαλτική 1940
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
• Γιατί η παραχώρηση εδαφών από την Τσεχοσλοβακία το 1938 στοιχειώνει τη Δύση
• Γιατί η μη αναγνώριση της προσάρτησης της Βαλτικής από τη Σοβιετική Ενωση το 1940 αποτελεί οδηγό για τις σημερινές διαπραγματεύσεις
• Γιατί η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει μέχρι τέλους στο πλευρό της Ουκρανίας
============
Συνταξιούχοι
Εντεκα επιδόματα τον Νοέμβριο
• Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι • Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
============
Συμμαχία
Τι σημαίνει η εξαγορά της ΕΛΒΟ από τους Ισραηλινούς
• Η στρατηγική σχέση Αθήνας και Ιερουσαλήμ και τα επόμενα βήματα
============
Πολιτικό παρασκήνιο
Ασκήσεις ηρεμίας από Μαξίμου ενόψει ΔΕΘ
Το εκλογικό όριο 5% «ζυγίζουν» ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ
============
Σχέδιο Νετανιάχου
Θέλει να στείλει τους Παλαιστινίους στο Νότιο Σουδάν
============
Δικαιώματα
Νέα επεισόδια στον πόλεμο του 007
============
Ευρώπη
Γιατί φουσκώνουν τα πανιά της Ακροδεξιάς
============
Δυστοπία
Επιστροφή στην εποχή του Οργουελ
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ελλάδα – Λετονία
Με τον Γιάννη στην τελική ευθεία για το Ευρωμπάσκετ
Diamond League
Καραλής παντός καιρού πέρασε και υπό βροχή τα 6 μέτρα
Ολυμπιακός
Ο αγώνας ταχύτητας Εσε – Ελ Κααμπί με φόντο την πρεμιέρα