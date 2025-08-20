Στη σύλληψη μιας 60χρονης αλλοδαπής προχώρησαν, χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης στα Νέα Βρασνά του νομού Θεσσαλονίκης, όταν διαπιστώθηκε ότι εγκατέλειψε τον σκύλο της μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 60χρονη άφησε τον σκύλο της, του οποίου είναι κηδεμόνας, εγκλωβισμένο στο όχημά της για περίπου 15 λεπτά. Κατά το διάστημα αυτό, ο κλιματισμός δεν βρισκόταν σε λειτουργία και τα παράθυρα ήταν κλειστά, γεγονός που εκθέτει το ζώο σε σοβαρούς κινδύνους, παραβιάζοντας τους κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης των ζώων.

Για το περιστατικό, επιβλήθηκε στην 60χρονη το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 1.000 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος της σχετική δικογραφία.